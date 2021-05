Conor McGregor risponde ad un fan: voglio investire in un club! Mi piacciono ManUtd e Celtic

(di Alessandro Giannini) – Conor McGregor risponde su Twitter ad un follower e ammette di essere interessato ad investire in una squadra sportiva. Il Manchester United e il Celtic le sue squadre calcistiche preferite, ma l’atleta si dice aperto ad ogni possibilità e si ritiene in grado di poter fare grandi cose per un club.

L’irlandese rivela di aver già avuto un contatto con Dermot Desmond, il proprietario degli scozzesi. Poche settimane fa, via social, il campione di MMA (Mixed Martial Arts) era intervenuto nella polemica che ha travolto lo United per la questione Superlega e che continua a creare problemi ai suoi attuali proprietari.

“Ehi ragazzi, sto pensando di comprare il Manchester United. Cosa ne pensate?”

Sembrava uno scherzo, un’uscita destinata a rimanere una mera idea e non una concreta possibilità, ma in queste ore ogni dubbio è stato sciolto, l’interesse è infatti concreto.

Durante una sessione di domande e risposte (Q&A session) su Twitter, gli è stato chiesto se fosse veramente intenzionato a comprare lo United e l’irlandese ha così risposto:

“Ad essere onesti, c’è stato prima un colloquio con il Celtic. Per acquistare azioni da Dermot Desmond. Sono sicuramente interessato ad acquistare una squadra prima o poi!

Celtic e Manchester United sono squadre che certamente mi piacciono. Ma sono aperto a tutto. Sento di poter fare grandi cose per un club”

Il trentaduenne è uno degli sportivi più famosi del mondo, grazie alla sua carriera in UFC e per il “match del secolo”, incontro di box che lo ha visto protagonista insieme a Floyd Mayweather.

Nato a Dublino, McGregor non ha mai nascosto il suo tifo per i Red Devils, mentre l’affinità con la squadra di Glasgow deriva dalla sua stretta amicizia con il calciatore Kieran Tierney, ex giocatore del Celtic e ora in forza all’Arsenal.

La volontà di entrare in un nuovo mondo e lanciarsi in una nuova esperienza c’è di sicuro, ma per vedere se questa si concretizzerà o meno in un’effettiva acquisizione di uno dei due club dovremo aspettare.

La famiglia Glazer, proprietaria della squadra inglese, ha aperto ad una possibile cessione, ma è alla ricerca di investitori disposti a mettere sul tavolo una cifra vicina ai 4 miliardi di sterline.

Invece Desmond, presidente della squadra scozzese, nel mese di Marzo aveva dichiarato che le sue azioni non sono in vendita.