Conforama nuovo second sponsor sulla maglia dell’Hellas Verona (Serie A)

Conforama Italia, società specializzata in mobili, complementi d’arredo e decorazioni per la casa, è il nuovo Co-Jersey Partner dell’Hellas Verona FC (in questa stagione in serie A). Si affianca a Sinergy Group (main), Drivalia (sleeve) e Vetrocar (back) in questa stagione.

“Siamo entusiasti di annunciare questa partnership, il cui obiettivo è quello di costruire un percorso importante, capace di mostrare e rendere ancora più visibile la vicinanza del marchio Conforama al mondo del talento sportivo”, hanno dichiarato i vertici di Conforama Italia.