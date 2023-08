La Lazio lancia con Bombeer una birra personalizzata per la fan-base

La S.S. Lazio S.p.A. e Bombeer S.r.l. hanno annunciato di aver sottoscritto un contratto di collaborazione di durata quadriennale, per produrre una birra in licenza ed in co-branding, dove appariranno entrambi i marchi della S.S. Lazio e di Bombeer–La Birra del Bomber.

La bottiglia avrà sulla livrea anche e soprattutto i colori ed il logo della società biancoceleste con una grafica ed un packaging di grande impatto visivo, così come tutte le bottiglie di Bombeer – La Birra del Bomber – che si è contraddistinta sul mercato fin dal suo esordio nel 2020 proprio per la presenza di un packaging innovativo.

La birra della Lazio/Bombeer sarà disponibile dal mese di settembre 2023, e sarà distribuita come la classica Bombeer – La Birra del Bomber in esclusiva tramite Acqua Vera S.p.a., sia su tutto il canale Ho.re.ca. che nella DM e DO.