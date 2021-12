Si allarga la famiglia della Federhockey italiana. Nella FIH entra il Floorball-Unihockey.

Nella conferenza stampa di fine anno, il Presidente Federale Sergio Mignardi (nella foto in primo piano al centro) ha anche annunciato che nel 2022/23 in Italia nascerà una nuova categoria agonistica, l’Élite, con gare in diretta su una importante piattaforma internazionale di streaming.

C’è un nuovo arrivato nella Federazione Italiana Hockey ed è il Floorball-Unihockey, che, a seguito della riunione di Consiglio Federale dello scorso 3 e 4 dicembre, è stato aggregato alla FIH, che vede così allargare il ventaglio delle discipline al proprio interno: “La nostra Federazione – dice il Presidente FIH Sergio Mignardi – intende mettere insieme tutte le discipline che compongono la famiglia degli sport con bastone e pallina; dopo l’hockey su prato, l’hockey indoor e il beach hockey, nei nostri quadri entra ora una disciplina importante e di respiro internazionale come il Floorball, cui diamo il più caloroso benvenuto: benvenuto ai dirigenti della FIUF e a tutti i tesserati della FIUF. Insieme faremo cose importanti per lo sport italiano”.

Ma non è stata questa l’unica novità annunciata in occasione della videoconferenza stampa che si è tenuta oggi, mercoledì 22 dicembre, dagli uffici della Federazione Italiana Hockey e alla quale ha partecipato anche il Presidente FIUF Giorgio Rambaldi con il Segretario Generale FIUF Jorgen Olshov. Il Presidente Mignardi ha infatti presentato il canovaccio organizzativo dei prossimi campionati agonistici di Hockey su Prato, che nella stagione 2022/23 vedranno aggiungersi, alle tradizionali categorie A1 e A2, sia maschile che femminile, la categoria Élite.

All’Élite Maschile parteciperanno le prime 8 squadre classificatesi al termine della stagione corrente (2021/22), mentre l’Élite Femminile sarà composta da 6 squadre, anche in questo caso ammesse in base ai risultati di questa stagione, “ma le squadre che otterranno il diritto a partecipare all’Élite dovranno dimostrare di avere i necessari requisiti” ha proseguito Mignardi, “perché Élite non è solo un nome assegnato a un torneo, ma la nostra volontà di alzare il livello organizzativo e agonistico”. In questa ottica va anche l’accordo stretto con una importante piattaforma di streaming, che prevede la messa in onda in diretta proprio delle gare della categoria Élite, su una piattaforma OTT che è tra i leader mondiali del settore e che fa tornare l’hockey prato in televisione (grazie anche ai mobile devices collegati) dopo qualche stagione di assenza.

Nel corso della riunione il Presidente Federale Sergio Mignardi ha anche affrontato il tema dell’impiantistica, che nel 2021 e nel 2022 ha previsto e prevede la modernizzazione di strutture grazie a una nuova filosofia federale, che “ora è incentrata sulla compartecipazione e non sul finanziamento integrale: una logica grazie alla quale, ora, possiamo ristrutturare più impianti, insieme a Comuni e altri soggetti pubblici e privati” ha detto il Presidente FIH.

Nel quadro della cultura dell’educazione sportiva è stato anche annunciata la decisione della FIH di dotarsi di un Comitato Etico Federale, in linea con la filosofia olimpica, composto da personalità di altissimo profilo.

Centrale, per la FIH, il tema del sociale, con la grande attenzione dedicata al Parahockey, alla crescita e allo sviluppo del Movimento Giovanile, alla Scuola e al Femminile. In quest’ottica il Presidente Sergio Mignardi ha ricordato che la parità di genere nella Federazione Italiana Hockey è da tempo una realtà “il nostro designatore arbitrale nazionale è una donna e sono donne anche i Team Manager delle nostre Nazionali Senior, sia femminile che maschile; senza parlare della nostra Segreteria Generale, che è retta da personale femminile sin dal 2013”, ha fatto notare in conclusione il Presidente Mignardi.

In chiusura di conferenza è stato anche annunciato che la Federazione Europea di Hockey, a seguito dell’evoluzione della pandemia da Covid-19 e delle restrizioni introdotte in alcuni paesi europei, ha deciso di posticipare i previsti tornei Senior di Hockey Indoor al dicembre 2022: i Championship III maschili e femminili di Nicosia e Bratislava. Il provvedimento interessa direttamente la FIH, che avrebbe dovuto partecipare al Championship femminile, in terra slovacca, con le proprie Azzurre. Restano invece confermati i Championship di Pool A e Pool B e quindi anche l’EuroHockey Indoor Championship II maschile di Paredes, che dal 14 al 16 gennaio 2022 vedrà impegnata la nostra selezione Senior maschile in Portogallo.

Nella foto allegata (da sx a dx di chi guarda): Jurgen Olshov – segretario generale FIUF, Sergio Mignardi – presidente FIH, Giorgio Rambaldi – presidente FIUF.