Con Cygames la maglia della Juventus vale più di 100 milioni di euro

(di Andrea Peddis) – I campioni d’Italia in carica ritrovano il loro back jersey sponsor e volano grazie anche a questo nuovo accordo a più di 100 milioni di euro (valore stimato degli accordi commerciali collegati alla “jersey”). Cygames, casa produttrice di videogames con sede a Tokyo, si è accordata col club bianconero su una cifra che gira attorno ai 13 milioni di euro (considerando il valore complessivo del bienale9. Il nome dell’azienda apparirà nel retro della maglia, esattamente come prevedeva il primo accordo. All’inizio della stagione 2019/20 Cygames aveva un contratto di 6 milioni di euro, fino a quando i campioni d’Italia non hanno ufficializzato un’altra partnership con eFootball Pes 2020, diventandone pure partner ufficiale. Il famoso videogioco di calcio è prodotto da Konami, altra azienda giapponese che opera nel settore, e Cygames ha preferito ritirare l’accordo. Accordo ritrovato recentemente e destinato a durare per almeno altri due anni (oltre alle ultime 8 giornate di questo finale di stagione). Un altro sponsor per la maglia bianconera che va ad aggiungersi ad Adidas (52 milioni) e Jeep (42 milioni). I tre partner danno una grossa mano alle casse bianconere, arrivando a fruttare più di 100 milioni di euro annui dalla sola presenza sul kit da gara.