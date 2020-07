Domani su SkySport e Now TV i sorteggi di Champions e di Europa League

Foto LaPresse - Tano Pecoraro30 10 2019 Torino - (Italia)Sport CalcioJuventus vs GenoaCampionato di Calcio Serie A TIM 2019/2020 - Stadio "Allianz Stadium"nella foto: bonucci leonardo esulta dopo il gol del 1-0Photo LaPresse - Tano Pecoraro30 October 2019 City Torino - (Italy)Sport SoccerJuventus vs GenoaItalian Football Championship League A TIM 2019/2020 - "Allianz" Stadiumin the pic: bonucci leonardo esulta dopo il gol del 1-0

Domani, venerdì 10 luglio, a Nyon, in Svizzera, sono in programma i sorteggi di Champions League e di Europa League, dai quarti alla finale.

L’evento potrà essere seguito in diretta a partire dalle ore 12 su Sky Sport Football e Sky Sport 24 (live anche in streaming su NOW TV e skysport.it), con la conduzione in studio di Leo di Bello, in compagnia di Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Riccardo Trevisani.

L’emergenza sanitaria che ha colpito l’Europa, e non solo, visti anche i tempi ristretti, ha portato l’UEFA a rivedere il calendario, decidendo di far giocare tutta la fase conclusiva delle due manifestazioni in gara secca, dai quarti alla finale, con un’unica sede per la Champions, Lisbona, e tre città tedesche per l’Europa League, con la finale a Gelsenkirchen.

Domani verranno sorteggiati non solo i quarti di finale, ma anche le semifinali e, pro forma, la squadra a cui verrà assegnata la finale come padrona di casa.

Al sorteggio di Champions parteciperanno le quattro formazioni che si sono già qualificate ai quarti (dal 12 al 15 agosto): l’Atalanta, i francesi del Paris Saint-Germain, gli spagnoli dell’Atletico Madrid e i tedeschi del Lipsia. A loro, si aggiungeranno in seguito le vincenti dei ritorni dei quattro ottavi di finale ancora da portare a termine, in programma il 7 e l’8 agosto: Napoli-Barcellona, Juventus-Lione, Chelsea-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City.

L’Europa League attende ancora di sapere i nomi delle otto qualificate ai quarti di finale, che si svolgeranno il 10 e l’11 agosto. In corsa ci sono anche due formazioni italiane, l’Inter, avversaria degli spagnoli del Getafe, e la Roma, contro un’altra spagnola, il Siviglia. Gli ottavi si giocheranno il 5 e il 6 agosto.

