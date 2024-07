Combat Sports: i più forti atleti di Kurash al “Nicola Pietrangeli” di Roma

(di Valerio Vulpis) – Un nuovo evento di livello internazionale sta per sbarcare nella Capitale. Dopo il mondiale ISKA di kickboxing (tenutosi il 29 giugno scorso al PalaTiziano di Roma) è il turno del “Kurash” (una forma di lotta originaria dell’Uzbekistan, praticata in questo Paese sin da tempi antichi). E’ appunto l’arte uzbeca del wrestling e partecipa come disciplina sportiva ai Giochi Asiatici (Asian Games). Solo in questa specifica area geografica vi sono 32 Stati membri. Attualmente vi è la proposta di inserire il Kurash nel format dei Giochi olimpici (in vista di Los Angeles 2028), sull’onda della sua crescita e popolarità anche al di fuori del continente asiatico (dove per tradizione è nato e si è sviluppato).

Le regole della lotta Kurash – I concorrenti indossano rispettivamente uno una giacca verde e l’altro una blu. Lo scopo di questa discipliba è portare l’avversario sempre a terra. Se viene proiettato all’indietro viene dichiarata immediatamente la vittoria, mentre se viene gettato su un lato vengono assegnati dei punti. L’azione viene fermata dall’arbitro, che fa ripartire i due atleti in gara dalla posizione eretta. I due concorrenti infine non sono autorizzati ad afferrare i pantaloni dell’avversario, mentre sono liberi di restare attaccati al corpo del contendente, rendendo questa disciplina di lotta una delle più popolari e spettacolari.

Gli atleti di Kurash più forti del mondo si sfideranno a Roma. Il Torneo Internazionale Kurash (per il premio del Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan) si terrà, in Italia, dal 23 al 24 luglio 2024 (IKA Ranking Event). L’IKA, con la collaborazione della Confederazione Europea Kurash (EKC) e della Federazione Uzbekistan Kurash (FUK), sta organizzando questo torneo presso lo storico “Stadio Nicola Pietrangeli” all’interno del complesso del Foro Italico. Ci saranno in programma due categorie di peso per gli “uomini” senior (+100 kg) e le “donne” (+87 kg). L’evento internazionale vede la presenza, sotto il profilo organizzativo dell’Accademia Italiana Kurash (guidata dal presidente Francesco Emanuele Caiazzo) e del Dipartimento Arte, Cultura de Spettacolo del CNS Libertas (con il contributo del coordinatore nazionale Michele Cioffi). Nelle intenzioni degli organizzatori vi è la volontà di promuovere la disciplina del Kurash anche nel nostro Paese portando all’attenzione del grande pubblico lo spettacolo offerto dai migliori atleti al mondo.

In Europa l’arte del Kurash è in forte crescita (con ben 31 Paesi membri, tra cui la stessa Italia) e la sede della Confederazione Europea è in Grecia a Kalamaria – Thessaloniki (il presidente è il greco Merampi Iliadis, eletto lo scorso 26 novembre 2021). Più in generale, a parte l’Uzbekistan, dove è sport nazionale per eccellenza, anche in Iran, India, Taipei, Libano, SudAfrica, Mozambico, Marocco e appunto Grecia (dove è nata tra l’altro la disciplina ancora oggi olimpica della lotta greco-romana) vi sono campioni (a livello maschile e femminile) di altissimo profilo sportivo.