CODERE SARA’ PARTNER DEL REAL MADRID IN AMERICA LATINA PER ALTRE 5 STAGIONI 

(di Fabio Sesti) – Codere, multinazionale spagnola del gioco d’azzardo che opera in America Latina oltre che in Italia e Spagna, ha esteso il suo accordo di sponsorizzazione quale partner regionale del Real Madrid CF – iniziato nel 2016 – fino a giugno 2026. Il nuovo accordo vede l’azienda rafforzare il suo impegno in America Latina espandendone la portata geografica a più di venti paesi, tra cui Messico, Porto Rico, Repubblica Dominicana e tutto il Centro e Sud America. L’accordo copre sia i mercati principali di Codere Online (filiale di gioco online di Codere) in Argentina (Buenos Aires), Colombia, Messico e Panama, sia i potenziali mercati di espansione futura, come Argentina (fuori da Buenos Aires), Brasile, Cile, Perù, Porto Rico e Uruguay. L’azienda ha recentemente siglato accordi di sponsorizzazione anche con squadre di calcio chiave in America Latina, tra cui FC Monterrey in Messico e River Plate in Argentina, in quanto mira a diventare il principale operatore di gioco online nella regione.

Vicente Di Loreto, CEO di Codere, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di questa rinnovata alleanza con il Real Madrid, con cui condividiamo gli stessi valori e l’ambizione di essere i migliori in quello che facciamo”. Per Moshe Edree, amministratore delegato di Codere Online, “Il rinnovo di questo accordo strategico con il Real Madrid giocherà un ruolo chiave nello sviluppo del nostro ambizioso progetto di espansione in America Latina. Non solo ci permetterà di rafforzare la nostra presenza nelle scommesse sportive online nei mercati in cui operiamo oggi, ma ci permetterà anche di utilizzare il marchio Real Madrid in altri mercati latinoamericani in forte crescita come Brasile, Cile o Perù, quando e se diventeranno regolamentati“.