Coca-Cola nuovo official soft drink e regional partner del Milan.

AC Milan e Coca-Cola hanno annunciato l’inizio di una partnership che vedrà l’azienda del beverage entrare a far parte della famiglia dei Regional Partner del club, con il brand Coca-Cola come Official Soft Drink Partner e Powerade in qualità Official Sports Drink partner dei rossoneri in Italia.

Già a partire da questa stagione, AC Milan e Coca-Cola porteranno infatti una nuova energia a San Siro, con la personalizzazione della zona DJ booth che ospiterà artisti capaci di trasformare l’attesa del match in un’esperienza memorabile, in linea con la tradizione del club di fondere calcio e intrattenimento.

L’accordo coinvolgerà la Prima Squadra maschile e la Prima Squadra femminile, con numerose attivazioni dedicate alla fanbase rossonera.

Il percorso congiunto comprenderà contenuti digitali esclusivi, attivazioni social, iniziative per la community ed esperienze lifestyle per i fan, oltre alla visibilità dei marchi Coca-Cola e Powerade a San Siro. (fonte: AC Milan)