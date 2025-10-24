Marketing – Hellas Verona (Serie A) e Circus FC della “Kings League Lottomatica.sport Italy” annunciano una collaborazione strategica. 

Hellas Verona FC, uno dei club più storici del calcio italiano, ha annunciato una collaborazione strategica con Circus FC*, una delle squadre più amate della Kings League Lottomatica.sport Italy. Questa partnership innovativa mira a unire l’eredità del calcio tradizionale con lo spirito dinamico e sperimentale della Kings League, coinvolgendo tifosi di generazioni e piattaforme diverse. L’accordo prevede la creazione di contenuti originali, una linea di merchandising co-brandizzato e iniziative di sponsorizzazione congiunte, con l’obiettivo di costruire un ecosistema calcistico unico che combini l’intensità competitiva della Serie A con la creatività e l’interattività del formato Kings League (quest’anno si svolgerà tutto alla Fonzies Arena di Cologno Monzese realizzata con il supporto tecnico di Gravity Media Italy).

Come parte della collaborazione, Hellas Verona e Circus FC realizzeranno campagne digitali integrate, esperienze per i tifosi e attivazioni cross-promozionali pensate per valorizzare le identità di entrambi i club. È inoltre prevista una collezione esclusiva di merchandising co-brandizzato, dedicata al legame tra Verona e Circus, il cui lancio è programmato nel corso della stagione.