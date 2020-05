CITY FOOTBALL GROUP: NUOVO ACQUISTO EUROPEO: E’ IL LOMMEL SK (2A DIVISIONE BELGA)

(di Thomas Gaddo) – Il City Football Group (holding company sotto il controllo del Manchester City), ha acquistato, la Il(holding company sotto il controllo del), ha acquistato, la Lommel United (squadra di 2a divisione belga), mettendo così a segno il secondo “colpo” europeo, dopo l’acquisizione del 44,3% del Girona FC (2a divisione spagnola) nell’estate del 2017.

I termini dell’accordo non sono ancora stati resi noti, operazione subordinata al rinnovo della licenza che permette al club, con sede nella provincia di Limburgo (parte più orientale delle Fiandre), di poter continuare l’attività nel calcio professionistico. Inoltre, la holding controllata dal fondo arabo (Abu Dhabi), contribuirà allo sviluppo della società con tutte le sue conoscenze e con un rinnovo della struttura, anche se per il momento, lo stadio rimarrà quello di Soevere (capienza di 8mila persone).

Ferran Soriano (AD del Manchester City) è intervenuto a proposito del nuovo acquisto, spiegando, come l’investimento nel campionato belga, faccia parte di una strategia a lungo termine, oltre allo sviluppo di giovani talenti. CFG, oltre al colosso dei britannico e ai 2 club di seconda categoria europei( in Spagna e Belgio), possiede squadre calcistiche in tutto il mondo (Stati Uniti, Giappone, India, Australia, Uruguay e Cina).