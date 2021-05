CICLISMO: L’OLANDA  OSPITERA’ LE PRIME TRE TAPPE DELLA VUELTA 2022

(di Marco Casalone) – La Vuelta a España (corsa a tappe ciclistica che si disputa annualmente in terra spagnola) nel 2022 prenderà il via dai Paesi Bassi, con una cronometro a squadre nella città di Utrecht seguita da due tappe pianeggianti che toccheranno anche i centri abitati di Den Bosch e Breda.

Unipublic (la società che gestisce l’evento sportivo) e Business Peloton Utrecht (BPU, la rete imprenditoriale organizzatrice delle tappe in territorio olandese) hanno lavorato fin dal 2017 al progetto di riportare la Vuelta in Olanda per la prima volta dal 2009 (quando prese il via da Assen e transitò per Emmen, Zutphen e Venlo prima di trasferirsi in territorio iberico): la partenza dai Paesi Bassi era già prevista nella scorsa edizione, ma le restrizioni sugli spostamenti causati dalla pandemia da COVID-19 e la perplessità delle autorità locali sul far disputare l’evento a porte chiuse e nel freddo mese di ottobre avevano portato allo spostamento delle prime tappe nei Paesi Baschi.

“Ritornare in Olanda, nazione sinonimo di eccellenza nel ciclismo, è un qualcosa che volevamo fare da molto tempo” ha commentato Javier Guillèn, direttore di gara della Vuelta, “Nel 2020 siamo stati costretti dalle circostanze a prendere una decisione molto dolorosa, ma da allora l’impegno e il desiderio di ospitarci da parte dei Paesi Bassi non è mai venuto meno e non ho dubbi che, nonostante la complessità della situazione attuale, saremo in grado di portare a termine l’evento con successo ed in totale sicurezza”.

Con il via della 77esima edizione della Vuelta, Utrecht diventerà la prima città ad aver ospitato tutti i tre “Grand Tour” ciclistici, dopo aver visto passare sulle sue strade il Grand Départ del Tour de France 2015 (cronometro vinta dall’australiano Rohan Dennis) e l’arrivo della seconda tappa del Giro d’Italia 2010 (con lo statunitense Tyler Farrar come vincitore): come da tradizione, la corsa inizierà con una cronometro a squadre, con partenza prevista dal centro congressi Jaarbeurs e successivo transito nel centro cittadino, per un percorso tecnico ma in prevalenza pianeggiante.

Quello di Utrecht sarà il quarto inizio al di fuori dei confini spagnoli per la Vuelta, dopo quello portoghese del 1997 (da Lisbona), quello olandese del 2009 e quello francese del 2017, svoltosi nella pittoresca cornice dell’Arena di Nîmes.