Chiellini e Marchisio entrano in MATE, l’agenzia di comunicazione dei campioni sportivi

, per anni compagni di squadra (nella Juventus) si ritrovano in– la web agency che si candida a diventare un punto di riferimento nel mondo del marketing e della comunicazione sportiva e corporate.La nuova realtà unisce e valorizza le esperienze accumulate in questi anni dalle agenzie– attive dal 2014 – con il dinamismo di Claudio Marchisio, che, al termine della carriera calcistica ha intrapreso un percorso nella consulenza e nel marketing dedicati allo sport professionistico. Giorgio Chiellini – capitano della Juventus e della Nazionale – partecipa al progetto come socio di capitale e non avrà inizialmente incarichi operativi. Si manterrà la sede storica di Torino e si amplierà la presenzanegli uffici milanesi, dedicati principalmente al marketing e alla comunicazione digitale. Gli altri soci sono Alessandro Veroli, Elena Goretti, Marco Girotto e Mirko Schillaci.Mate si muoverà su due aree specifiche: la prima dedicata all’ambito dello star system, affiancando alcuni tra i più importanti talent a livello internazionale:passando perUn lavoro che spazia dalla gestione digital degli atleti allacreazione di progetti di comunicazione integrata e include operazioni di intermediazione, gestione delle sponsorizzazioni e produzione multimediale.La seconda focalizzata sulla comunicazione corporate con clienti sia nella pubblica amministrazione sia nel privato come – ad esempio –Anche in questo ambito Mate offre servizi di gestione della comunicazione digitale, progetti di media relations e campagne di comunicazione tout court.

Alessandro Veroli, che ha fondato Sportsuite e che oggi diventa CEO di Mate: «Inizia una nuova fase per l’agenzia che grazie all’ingresso di Giorgio e Claudio acquisisce ulteriori competenze e potrà contare su due figure di riferimento nel mondo dello sport e non solo. Mate sarà sempre di più un punto di riferimento nella comunicazione integrata, e si propone alle aziende di tutti i settori merceologici come un attore affidabile, dinamico e orientato al risultato».

Claudio Marchisio ha dichiarato: «Mate è l’occasione per dare un forte impulso di crescita a una delle mie più recenti esperienze imprenditoriali: il marketing. Da questa integrazione nasce una grande opportunità di crescita. Mate rappresenta già oggi la principale agenzia nella comunicazione sportiva. L’obiettivo nel breve termine è quello di consolidare questa

posizione e accreditare la nostra realtà anche al di fuori dell’entertainment».