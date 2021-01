Chelsea FC: calo del fatturato del 10% ma utile di 36 milioni nella stagione 2019/2020

(di Alessandro Presta) – Il Chelsea FC ha da poco comunicato i risultati in merito all’esercizio 2019/2020. Secondo quanto riporta il portale specializzato “Palco23”, la società calcistica londinese ha chiuso con un calo del fatturato del 10% rispetto alla passata stagione. Nonostante ciò, il club di proprietà di Roman Abramovič (imprenditore russo) ha registrato un utile di 32.5 milioni di sterline (36,3 milioni di euro).

Abramovič acquisì il Chelsea nel 2005. Per il proprietario del club si tratta “solo” del quinto anno in cui ha ottenuto un utile (complici anche le importanti spese nel calciomercato della sua gestione). I precedenti risalgono al 2012, 2014, 2017 e 2018.

Entrando nel merito dei numeri, la società inglese ha fatturato 407 milioni di sterline (454 milioni di euro) nel 2019/2020. L’anno finanziario precedente, invece, aveva messo in conto 446 milioni di sterline (498 milioni di euro). L’epidemia Covid-19 e la conseguente sospensione della “English Premier League”, ha colpito duramente alcune fonti di reddito del club, come le trasmissioni televisive e la vendita di biglietti. In particolare, la prima ha ridotto il fatturato di 17 milioni di sterline (19 milioni di euro), la seconda di ulteriori 12 milioni di sterline (13 milioni di euro). Per quanto riguarda i ricavi dalle attività commerciali, essi sono diminuiti di 9.5 milioni di sterline (10.6 milioni di euro) ma sono stati compensati da un aumento degli introiti da sponsorizzazioni.

Bruce Bruck (presidente del Chelsea FC) ha commentato i numeri di questa stagione, sottolineando che ottenere un utile in questo esercizio rappresenta un vero e proprio successo per la società.

La qualificazione del club per la Champions League 2020/2021 e le numerose plusvalenze ottenute nella scorsa sessione di mercato (come annunciato da un comunicato del Chelsea) hanno contribuito ad invertire la situazione economica. Bisogna precisare che gli acquisti onerosi di Kai Havertz, Timo Werner, Ben Chilwell, Hakim Ziyech ed Edouard Mendy (per più di 245 milioni di euro complessivi) non sono entrati nell’anno fiscale analizzato. Poiché effettuati dopo il 30 giugno 2020, corrisponderanno all’esercizio 2020/2021.