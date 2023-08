Chelsea: accordo monstre da 58 milioni di euro a stagione con Infinite Athlete

Dopo i tentativi andati falliti, nei mesi scorsi, con Stake.com (azienda internazionale di betting) e Paramount+ (la prima bloccata dai tifosi e dal Chelsea Supporters’ Trust, la seconda direttamente dal board della Lega calcio inglese), adesso i Blues sarebbero pronti a firmare con “Infinite Athlete“. Un’operazione pluriennale da 58 milioni di euro, sul podio della English Premier League, dietro solo a Manchester City (Etihad Airways), Liverpool (Standard Chartered) e in coabitazione con il Manchester United (TeamViewer). Sostituirà, secondo quanto riporta il quotidiano Daily Mail, il brand di telefonia mobile “Three” (nella foto in primo piano) il cui contratto era scaduto a fine stagione.

La squadra britannica ha avuto, nel passato, un rapporto commerciale con Tempus Ex Machina, brand con cui il Chelsea ha stretto un sodalizio, proprio in questa stagione, e da cui nasce il progetto Infinite Athlete (gruppo americano con quartier generale in Georgia).

Infinite Athlete può vantare importanti accordi di sponsorizzazione con la NFL e la US Collegiate Pac-12 Conference.