ChainOn si lega al team Gresini (MotoGP) per il 3° anno consecutivo.

ChainOn ed il Team BK8 Gresini Racing di MotoGP hanno, per il terzo anno consecutivo, rinnovato la loro partnership. Anche per il 2025 le aziende italiane ed internazionali avranno la possibilità, attraverso il rivoluzionario marketplace delle sponsorizzazioni, di acquistare esclusive opportunità di comunicazione da una delle più importanti realtà del panorama motociclistico mondiale. Le offerte sono visibili previa registrazione, negoziabili ed acquistabili su www.chainon.it/teamgresini, in modo semplice, veloce e sicuro, senza costi di intermediazione potendo contare sull’assistenza del contact center di ChainOn.

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per il Team Gresini Racing che ha chiuso il MotoGP terzo nella classifica a squadre, totalizzando 4 vittorie (di cui una sprint) e ben 21 podi, con un valore mediatico worldwide per i partner stimato in oltre € 444 milioni nascente da una visibilità complessiva per i marchi sponsor di 49 ore. Una crescita costante, confermata dall’arrivo del giovane talento spagnolo Fermín Aldeguer, che affiancherà Alex Márquez: una coppia che nelle prime gare del 2025 ha portato il team per 5 volte sul podio nelle prime sei gare, compresa la vittoria nel GP di Spagna. Una situazione che apre nuove e importanti opportunità per i brand interessati a costruire una partnership nel mondo della MotoGP.

Su ChainOn.it sono disponibili diversi pacchetti che, partendo dalla visibilità sui canali digitali e media del team, includono ospitalità vip, accessi esclusivi al paddock ed esperienze immersive nel dietro le quinte dei box. La visita presso la factory Gresini organizzata da ChainOn con un ristretto numero di aziende registrate al marketplace è stata accolta con grande entusiasmo dalle aziende registrate a ChainOn diventando un momento di networking di altissimo valore. Nel 2025 sarà ulteriormente valorizzata e nuove aziende interessate a sviluppare l’attività commerciale con Gresini Racing avranno l’opportunità di vivere questa esperienza unica, conoscendo da vicino l’organizzazione e creando le migliori condizioni per creare valore con la sponsorizzazione.

Inoltre, a partire da gennaio 2025, ChainOn ha ampliato la propria rete di vendita, con un’attività commerciale dedicata che – pur mantenendo inalterata la filosofia del marketplace basata su tecnologia, intelligenza artificiale e servizi digitali – sta generando nuove occasioni di contatto e sviluppo per i propri clienti. Si tratta di un’ulteriore evoluzione al servizio delle aziende che vogliono investire nel motorsport in modo innovativo, trasparente e misurabile.

Accedendo al marketplace e registrandosi come “Investitori”, aziende, PMI e liberi professionisti possono consultare gratuitamente le proposte di sponsorizzazione di Gresini Racing, pensate per offrire visibilità nazionale e internazionale. Gli accordi si negoziano e si possono concludere online in pochi click, e al tempo stesso, è possibile sviluppare le trattative commerciali grazie al supporto del team di ChainOn, che è a disposizione per guidare i clienti in ogni fase.

Una foto recente di Giovanni Palazzi (Presidente di StageUp e CEO/founder di ChainOn)

Giovanni Palazzi – CEO e Founder di ChainOn (nella foto sopra):

“Siamo felici e orgogliosi di confermare per il terzo anno consecutivo la partnership con un’eccellenza del motorsport come Gresini Racing. Questo rinnovo rappresenta la continuità di un percorso di crescita condivisa in cui abbiamo sviluppato con il Team sinergie tra la visibilità, le potenzialità del digitale e il valore unico delle esperienze reali come le gare o le visite alla factory Gresini. Opportunità anche dietro le quinte che affascinano e coinvolgono e che offrono all’investitore non solo stimoli di comunicazione e di sviluppo della clientela dello sponsor, ma anche spunti di grande interesse manageriale e organizzativo.”

Carlo Merlini – Commercial & Marketing Director Gresini Racing “Un partner come ChianOn riveste ovviamente un ruolo molto strategico per il nostro dipartimento commerciale, è una preziosa vetrina per i nostri servizi e un importante volano per massimizzare contatti con prospect sponsor. Siamo quindi felici di estendere la nostra collaborazione al 2025 e di portare avanti un lavoro già avviato che ovviamente non si esaurisce con la semplice pubblicazione online delle nostre sponsorship e team experience ma che prosegue con visite aziendali per accompagnare i potenziali partner nell’intero percorso esplorativo dell’opportunità Gresini Racing. Vorrei quindi ringraziare ancora una volta Giovanni e il suo team per la fiducia nella Gresini Racing…la sfida è sempre quella di essere vincenti sia in pista che sul fronte delle partnership!”