Ceres nuovo sleeve sponsor di maglia del Genoa CFC nella stagione 2025/26.

Ceres (brewery company) e Genoa CFC (club di Serie A) hanno ufficializzato oggi una partnership commerciale per la stagione sportiva 2025/26. Dopo la collaborazione avviata con successo nel recente passato, il brand di birra, spesso raffigurata su bandiere e striscioni della tifoseria, è il nuovo Sleeve Sponsor di maglia del club di Villa Rostan, per tutte le divise da gara della prima squadra maschile.



Il logo esordirà sulle maniche delle maglie home la sera di Ferragosto, per poi proseguire nel resto della stagione, a partire dal debutto in Coppa Italia Frecciarossa, valido per i 32mi di finale. La valorizzazione dell’annuncio della partnership è veicolata da una campagna social sui generis e un manifesto programmatico che recita così: “Vi aspettiamo insieme ai Fuoriclasse del tifo del Grifone per cantare e brindare dal 1° al 90°”.



Ceres da anni inoltre è impegnata in iniziative di implicazione responsabile per un uso moderato e consapevole dei prodotti e sosterrà la presenza del marchio sulle maglie del Grifone, con un carosello di tappe per coltivare la relazione con i sostenitori rossoblù e il territorio. A dare forma mediatica a un legame che si sta consolidando negli anni, il tratto inconfondibile dell’artista, animatore e illustratore genovese, Enrico Macchiavello, che di Ceres veste in questo campo la maglia del top player.

Ceres è parte del Gruppo Royal Unibrew, presente in Italia con Ceres Spa e con i siti produttivi Terme di Crodo e Birrificio San Giorgio.

Royal Unibrew è una multi-beverage company con forte portfolio locale nel Nord Europa, nei Paesi baltici, in Italia, Olanda e Francia. E’ presente in più di 65 Paesi nel mondo e, in Italia, ha un forte focus in tre categorie: Birra (Ceres e Faxe), Soft drinks (Lemonsoda, Oransoda, Lemonsoda Twist, Lemonsoda Mojito) ed Energy (Lemonsoda Energy e Crazy Tiger).

