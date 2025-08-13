CalcioMercato – All’Hotel Sheraton Milan San Siro giovedì 28, venerdì 29 agosto e lunedì 1° settembre gli ultimi giorni di trattative.

Master Group Sport, in collaborazione con A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi, organizza nei giorni giovedì 28, venerdì 29 agosto e lunedì 1° settembre 2025 la tradizionale fase finale della sessione estiva del Calciomercato 2025-2026.

Sin dal suo inizio il Calciomercato si svolge nella sede storica della città di Milano e, dal 1989, è organizzato ininterrottamente dall’A.Di.Se. su incarico della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Teatro degli ultimi colpi di mercato sarà l’Hotel Sheraton Milan San Siro, sito in Via Caldera, 21 – Milano, dove saranno allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative e che accoglierà i tanti addetti ai lavori.

Le aree adibite alle trattative resteranno aperte agli orari riportati di seguito:

giovedì 28 agosto dalle ore 10 alle ore 19

venerdì 29 agosto dalle ore 10 alle ore 19

lunedì 1 settembre dalle ore 10 alle ore 24

Accrediti media: verranno accreditati per i Non Rights Holders fino ad un massimo di numero due giornalisti. Il rilascio degli accrediti avverrà al desk dedicato presso l’Hotel Sheraton Milan San Siro dalle ore 10 di giovedì 28 agosto. Tutte le interviste e i collegamenti in diretta o in differita dell’evento potranno essere effettuate unicamente all’interno dell’area riservata del Calciomercato e dovranno essere realizzate negli appositi spazi.