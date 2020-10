Macron sta sempre più assumendo una posizione di leadership anche per quanto riguarda la sponsorizzazione tecnica dei settori arbitrali delle Federazioni europee. Il brand italiano, già partner UEFA nel ruolo di “Official UEFA Referee Match Kit Supplier” e del settore arbitrale della RFEF, Reale Federazione spagnola di calcio, annuncia ora l’accordo con l’Associazione Svizzera di Football per la fornitura ufficiale dell’abbigliamento per il settore arbitrale, fino al 2024.

Macron fornirà agli arbitri svizzeri i kit gara, abbigliamento training e travel. Questa collezione, realizzata sia per il settore maschile che per quello femminile, sarà in particolare dedicata ai direttori di gara impegnati nelle principali categorie del calcio elvetico.

“Il lavoro di ricerca e sviluppo svolto in questi anni nel particolare nel campo dell’abbigliamento tecnico dedicato al settore arbitrale, ci ha fatto stringere importanti accordi, sia con il massimo organo calcistico europeo, l’UEFA, sia con federazioni nazionali come ad esempio quella spagnola, alle quali siamo oggi orgogliosi di aggiungere un nuovo importante partner come la Federazione Svizzera. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Questo accordo è la conferma, a livello internazionale, della qualità del nostro prodotto e siamo felici che il nostro brand caratterizzi le divise arbitrali di un campionato di alto livello come quello elvetico. Mettiamo a disposizione della ASF tutta la nostra professionalità e passione per realizzare un abbigliamento tecnico che consenta agli arbitri svizzeri di svolgere al meglio il loro ruolo sul campo di calcio”.

Christophe Girard, Presidente della Commissione Arbitri dell’Associazione Svizzera di Football: “Siamo molto felici di avere Macron come partner per l’abbigliamento tecnico dei nostri arbitri. Gli arbitri infatti inizieranno la nuova stagione equipaggiati al meglio con ottimi prodotti. Questo è un altro passo importante per l’ottimizzazione e la professionalizzazione dell’arbitraggio svizzero“.