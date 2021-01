Carlo Tavecchio (ex n.1 FIGC) vince nelle elezioni per il CR Lombardia (LND)

Carlo Tavecchio (nella foto in primo piano), ex presidente FIGC fino al 2017, ha superato quest’oggi Alberto Pasquali, delegato LND per la città di Brescia, nella corsa per il ruolo di presidente in seno al Comitato Regionale Lombardia (LND). Il verdetto finale è stato a favore del 77enne dirigente di Ponte Lambro (in provincia di Como): 380 voti contro 366.

«Ho lasciato da 7 anni, che con i mezzi di oggi sono un’eternità – ha spiegato ai media lo stesso Tavecchio, già presidente della Lega Nazionale Dilettanti (dal 1999 al 2014). “La stagione che ci aspetta è drammatica. Non credo che ci siano i presupposti per fare un campionato in questo momento. Ci sono troppe partite da giocare, e non faccio considerazioni sul fatto che ci siano gironi da 18 squadre».