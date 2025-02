Gioco: ACADI si rafforza, Giovanni Kessler e Andrea Ruggieri nominati Consiglieri Tecnici

ACADI, l’Associazione dei Concessionari di Giochi Pubblici, annuncia un importante rafforzamento della propria struttura con la nomina di Giovanni Kessler e Andrea Ruggieri a Consiglieri Tecnici. I due affiancheranno il Direttivo dell’Associazione, fornendo supporto strategico e tecnico nella definizione delle priorità e delle tematiche chiave per il settore.

Giovanni Kessler porterà la sua esperienza nell’ambito della legalità, delle dinamiche del regime concessorio e delle innovazioni per il gioco sicuro, contribuendo a rafforzare il ruolo di ACADI nella tutela della regolamentazione e nella promozione di un comparto trasparente e responsabile. Giovanni Kessler è stato un magistrato e dirigente pubblico con una lunga carriera nella lotta alla criminalità e nella tutela della legalità. È stato Procuratore distrettuale antimafia, Deputato, nonché Direttore dell’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) e Capo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La sua esperienza nelle istituzioni nazionali ed europee lo rende un riferimento autorevole per la regolamentazione del settore del gioco pubblico.

Andrea Ruggieri fornirà il suo contributo nel posizionamento politico, mediatico e strategico dell’Associazione, supportando le attività di comunicazione e la definizione delle linee guida per una maggiore incisività nel dibattito pubblico sul settore del gioco pubblico regolamentato. Andrea Ruggieri, giornalista e avvocato, ha una solida esperienza nel mondo della comunicazione e della politica. Deputato nella XVIII Legislatura, ha ricoperto ruoli di primo piano nel settore mediatico, con un focus sulle strategie di comunicazione e sul posizionamento istituzionale. Grazie al suo know-how, supporterà ACADI nel rafforzamento della propria immagine pubblica e nella definizione delle strategie di comunicazione.

“L’ingresso di Kessler e Ruggieri rappresenta un passaggio chiave per l’Associazione – ha dichiarato Geronimo Cardia, Presidente di ACADI –. Il settore del gioco pubblico regolamentato ha bisogno di regole chiare, sicurezza giuridica e di un’interlocuzione istituzionale efficace per contrastare proibizionismo e gioco illegale. Grazie alla loro esperienza, saremo ancora più incisivi nel portare avanti il nostro impegno per un comparto trasparente, legale e responsabile che possa operare in serenità grazie a regole chiare che non escludano il gioco legale dai territori.”