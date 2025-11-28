Calcio turco – Blocco di 5 siti web accusati di rivendere a prezzi maggiorati i biglietti delle partite di calcio.

Scandalo nel calcio turco. La Procura di Istanbul ha disposto il blocco di 5 siti web accusati di rivendere a prezzi maggiorati biglietti delle partite di calcio della Super Lig, il massimo campionato nazionale. Di seguito le 5 piattaforme online bloccate: kombinedevret.com, varbilet.com, biletwise.com, ticketfoni.com e ticketbix.com. Il provvedimento rientra nella maxi inchiesta sulle scommesse illegali che ha travolto il mondo del calcio in Turchia, con arbitri e calciatori, dalla prima alla quarta divisione turca, coinvolti nello scandalo.

Negli ultimi giorni sono stati arrestati otto arbitri, mentre diversi sono sospesi in via cautelare. Non solo arbitri e giocatori, ma anche presidenti di club. Nel corso dell’indagine, infatti, è stato tratto in arresto anche Murat Ozkaya, presidente dell’Eyubspor, club della massima serie turca.

Come decretato dalla Commissione Disciplinare della Federcalcio turca, sono stati squalificati 23 calciatori, militanti nella Superlig, con sospensioni che vanno dai 45 giorni ai 9 mesi. Scendendo di categoria, nelle leghe inferiori sono stati squalificati ben 637 tesserati (stop fino a 12 mesi). (fonte: Agimeg)