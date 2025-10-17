Co-marketing – Fanatics e NBA tornano su Topps.

Fanatics Collectibles e la National Basketball Association (NBA) hanno annunciato nelle ultime ore il ritorno di Topps come licenziatario ufficiale ed esclusivo delle carte collezionabili NBA. Il leader mondiale nel settore delle trading card – per la prima volta dalla stagione 2009/10 – riporta all’interno del proprio portfolio le carte ufficiali NBA con il lancio di Topps Basketball 2025-26, che sarà disponibile dal 24 ottobre su Topps.com, nei negozi specializzati e presso i principali rivenditori in tutto il mondo.

La collezione Topps Basketball 2025-26 include i giocatori delle 30 squadre NBA e alcune leggende del basket. Tra gli atleti in esclusiva con Fanatics Collectibles figurano LeBron James, Victor Wembanyama, Cooper Flagg e Dylan Harper, mentre tra le leggende Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Dwyane Wade e molti altri. Grazie a questa collaborazione, Fanatics Collectibles – che vanta partnership dirette con oltre 300 giocatori e leggende NBA – durante l’intera stagione offrirà ai fan esperienze coinvolgenti.

“In Fanatics Collectibles tutto ciò che facciamo nasce dalla nostra passione per questo mondo e dall’impegno costante nel migliorare l’esperienza dei collezionisti. Il lancio della nuova licenza NBA segna un momento storico per la nostra azienda” ha dichiarato Mike Mahan, CEO di Fanatics Collectibles. “Continuiamo a sviluppare formati innovativi e interattivi che rendono le carte sempre più uniche e desiderabili, a partire dalle Topps Rookie Debut Patch Autograph in edizione unica (1/1) e dalle Gold NBA Logoman Patch in edizione limitata. Questi oggetti da collezione accendono la passione dei fan e dei collezionisti di sempre e, allo stesso tempo, permettono a una nuova generazione di appassionati di sentirsi più vicina che mai ai propri campioni NBA preferiti”.



“La partnership tra NBA e Fanatics Collectibles e il ritorno di Topps nel mondo del basket rappresentano un’evoluzione nel modo in cui coinvolgiamo i fan e ci approcciamo al mercato del collezionismo” ha affermato Matt Holt, Executive Vice President, Head of Merchandising Partnerships NBA. “Queste carte uniscono memorabilia fisica e storytelling, sottolineando il nostro impegno nel creare esperienze avvincenti e significative per i fan e i collezionisti”.

Il 21 ottobre, in concomitanza con l’inizio della regular season, verranno lanciate altre due novità: Topps Rookie Debut Patch e Gold NBA Logoman Patch. La Topps Rookie Debut Patch è un patch unico, che viene applicato sulla maglia del giocatore durante la sua partita di debutto, in seguito viene rimosso, autenticato, firmato dal giocatore e inserito in una Topps Rookie Debut Patch Autograph card 1/1, che sarà poi inclusa in un prodotto Topps.



Durante la stagione NBA 2025-26, le maglie dei vincitori del premio Kia NBA Most Valuable Player, Kia Rookie of the Year e Kia Defensive Player of the Year 2024-25 presenteranno sul retro la Gold NBA Logoman Patch. Anche questi patch verranno poi applicati sulle carte e la stessa procedura sarà adottata anche nelle stagioni successive.



A partire dal 23 ottobre, Topps e NBA celebreranno questa partnership con una serie di eventi per i fan presso i negozi NBA in tutto il mondo: New York, Los Angeles, Parigi e il Fanatics Collectibles Store di Londra ospiteranno attività speciali, omaggi e altre sorprese dedicate a tutti gli appassionati di basket.