CALCIO: LA MLS LANCERÀ’ UNA NUOVA LEGA DI LIVELLO INFERIORE NEL 2022

La divisione seguirà anche l’impegno di MLS di attivare programmi come parte dell’iniziativa Soccer Upward Mobility per sviluppare talenti e creare opportunità per individui di gruppi sottorappresentati.

La nuova divisione cercherà di sviluppare e far crescere i giovani giocatori che si fanno strada dai campionati giovanili “ MLS Next” ai ranghi professionali, oltre a portare lo sport nelle città che attualmente non hanno una squadra di calcio professionistica.

Il campionato inizierà a fine marzo e si concluderà con i playoff in autunno, seguiti da una partita di campionato all’inizio di dicembre.

Nei prossimi mesi, il team dirigenziale della divisione sarà assunto per sovrintendere al lancio e alla gestione continuativa della competizione, che avrà luogo nella sede della MLS a New York City. Ulteriori dettagli, tra cui il nome e il logo della lega, le squadre partecipanti e il processo di candidatura per i club di espansione, verranno svelati nel corso di quest’anno.”Siamo entusiasti di lanciare una nuova lega per completare il percorso professionale tra le nostre accademie e le prime squadre della MLS”, ha affermato il presidente della MLS e vice commissario Mark Abbott. “Oltre a fornire maggiori opportunità ai giocatori, la nuova lega svilupperà un pool di talenti diversificato di allenatori, arbitri e dirigenti del front office, attirando anche fan che in precedenza non erano in grado di supportare un club locale nella loro città natale”.

La United Soccer League (USL) e la USL League One operano attualmente al di sotto del livello della MLS. Un portavoce della USL ha dichiarato a ESPN: “Più percorsi ci sono per i giovani giocatori in tutto il paese, meglio è. Auguriamo il successo della MLS nei loro sforzi e non vediamo l’ora di continuare il nostro lavoro insieme per far crescere il calcio negli Stati Uniti”.