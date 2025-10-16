Dal calcio al trasporto aereo. Il presidente del Taranto Calcio pronto a lanciare “Puglia SKY” per il CorMezzogiorno.

Un gruppo di imprenditori pugliesi si prepara a decollare, letteralmente, con un ambizioso progetto nel settore del trasporto aereo. Tra i promotori, spicca il nome di Vito Ladisa (noto per il business della ristorazione pubblica), attuale presidente del Taranto Calcio, club militante in Eccellenza pugliese, pronto a cambiare campo passando dal pallone al trasporto aereo. Con lui anche l’imprenditore massafrese Antonio Albanese. Entrambi sono già attivi anche nel settore dell’editoria.

L’indiscrezione, rilanciata dal Corriere del Mezzogiorno, parla di un investimento iniziale da oltre 5 milioni di euro per la nascita di una nuova compagnia aerea privata a capitale interamente pugliese: “Puglia SKY”.

Secondo quanto trapelato, il progetto — ancora in fase embrionale — sarebbe nato a Foggia, con l’intento di colmare le lacune nel trasporto aereo locale, offrendo un’alternativa concreta alle tariffe in continua crescita, soprattutto sui voli nazionali. L’idea è quella di garantire collegamenti da Bari, Brindisi e Foggia verso le principali destinazioni italiane, per poi puntare anche a rotte internazionali.

Nelle prossime settimane dovrebbe essere redatto l’atto costitutivo della compagnia, ma al momento regna il massimo riserbo sui dettagli operativi, come flotta, modello di business e calendario dei voli. Tuttavia, l’entusiasmo tra i promotori sembra essere alto: una decina gli imprenditori coinvolti, tutti con solide radici in Puglia, pronti a scommettere su un servizio che potrebbe diventare strategico per lo sviluppo del territorio.