Cage Warriors torna a Newcastle il 13 settembre con un evento ricco di atleti di valore.

(di Valerio Vulpis) – Il più importante circuito europeo di MMA fa nuovamente tappa nel Regno Unito. Cage Warriors, una delle promotion più longeve del panorama internazionale, torna infatti a Newcastle sabato 13 settembre per la nuova edizione numerata CW #193 (nella foto in primo piano la locandina ufficiale della manifestazione sportiva). L’evento si terrà nella cornice del Vertu Motors Arena, teatro, già in passato, di serate spettacolari, e promette di offrire al pubblico uno show di alto profilo.

Dopo il successo delle precedenti tappe nel Nord dell’Inghilterra, la promotion guidata dall’imprenditore Graham Boylan punta, ancora una volta, sulla passione dei fan britannici, presentando una pre e main card ricche di match interessanti, con nomi già noti al pubblico e alcune sorprese in fase di debutto.

Tra gli incontri già annunciati, spicca il ritorno di George Hardwick, volto noto del circuito “CW”, che affronterà il potente Jan “Q-Bomb” Quaeyhaegens. Un match attesissimo, tra due atleti dal ritmo incalzante e dalla mentalità offensiva, che potrebbe avere effetti importanti per il panorama dei pesi leggeri della promotion britannica.

Un altro ritorno importante è quello di Chris “The Bad Guy” Bungard (21 vittorie e 10 sconfitte in carriera), pronto a sfidare l’italiano Simone “The White Shark” Patrizi in un incontro che si preannuncia esplosivo (arriva a questo appuntamento con uno score record di 7 successi e 4 sconfitte), sia per la carica emotiva sia per le rispettive ambizioni all’interno della categoria. Patrizi arriva alla “nidiata” di giovani campioni allenati e preparati dall’head coach capitolino Lorenzo Borromeo (ha creato negli anni il network di atleti “pro” di MMA sotto il simbolo “Aurora”). Anche il veterano Andrew Fisher, vero e proprio simbolo delle MMA britanniche, sarà protagonista della serata, incrociando i guantini con il temibile Orlando Wilson Prins. Sarà uno scontro tra esperienza e fame di affermazione, in una divisione che continua a offrire battaglie di livello.

Completano la card, al momento, altri incontri annunciati:

Sam Kelly vs Giovani Fernandez

Michael Tchamou vs Jordan O’Neill

Il debutto professionale di Lexi Rook, atleta molto attesa tra le file femminili.

Cage Warriors 193 sarà visibile in diretta streaming su UFC Fight Pass, piattaforma ufficiale per la distribuzione degli eventi della promotion.

L’evento di Newcastle farà da antipasto al nuovo appuntamento tricolore in programma al Pala Pellicone di Ostia (Roma) il prossimo 4 ottobre 2025. L’impianto di proprietà della FIJLKAM sarà la casa di questa notte romana nel segno degli sport da combattimento confermando la crescita del marchio “Roma” quando si parla di questo settore. Nel settore della boxe a mani nude ad esempio sempre la Capitale sarà teatro di una kermesse di alto livello (il prossimo 25 ottobre) sotto l’egida della promotion statunitense denominata BKFC (già sbarcata nel nostro Paese, nei mesi scorsi, coinvolgendo il territorio di Firenze). A fine novembre, infine, torna, sempre a Roma, Oktagon il format dell’imprenditore milanese Carlo Di Blasi. E’ il galà per eccellenza degli sport da combattimento, con tre titoli mondiali (kickboxing e muay thai) come da tradizione.