Breaking news – Primi carri armati russi entrano nel Donetsk. Si apre il conflitto russo-ucraino

Secondo quanto riportato, pochi minuti fa, dal giornalista/inviato di guerra Fausto Biloslavo durante il collegamento da Kiev per il programma “Quarta Repubblica” (condotto da Nicola Porro su ReteQuattro), sarebbero entrati nel Donetsk** (una delle aree attualmente occupate da forze separatiste filorusse) alcuni blindati appartenenti all’esercito regolare russo.

Proprio in questi momenti il presidente dell’Ucraina, l’ex attore Volodimyr Zelensky, avrebbe discusso, all’interno del Consiglio Nazionale di Sicurezza (CNS), della sua volontà di introdurre la legge marziale nelle regioni di Donetsk e Luhansk, dal 2014 sotto il controllo di forze paramilitari vicine alla Russia.

La posizione dello stato ucraino è attesa (per voce dello stesso Zelensky), nelle prossime ore.

Fonti giornalistiche locali sottolineano come queste operazioni possano determinare le prime reazioni militari, soprattutto su spinta dei principali movimenti nazionalisti ucraini.

Quanto sta avvenendo in queste ore è conseguenza diretta anche delle ultime dichiarazioni di Vladimir Putin. Il presidente della Federazione Russa (al suo IV mandato dal 2012) ha ordinato di entrare nelle regioni separatiste del Donbass: “L’Ucraina è nostra, l’ha inventata Lenin. Vi mostreremo che sappiamo liberarla…Mandaremo l’esercito per operazioni di peacekeeping”.

* Dalla fine di febbraio del 2014, diverse dimostrazioni da parte dei manifestanti filorussi e dei gruppi antigovernativi hanno avuto luogo nelle maggiori città dell’Ucraina orientale e meridionale, come conseguenza dell’affermarsi del movimento “Euromaidan” e della rivoluzione ucraina.

** Già da alcuni anni lo Shakhtar Donetsk FC, periodicamente iscritto alla Champions e/o Europa League, non si allena/gioca più nella regione del Donbass. La sede della società è stata trasferita temporaneamente a Kiev e disputa i match interni allo stadio Olimpico (nella capitale ucraina). Gli arancio-neri, attualmente al primo posto della classifica provvisoria della Premier Liga (l’equivalente della serie A ucraina) e, nelle prossime settimane (il 2 marzo), disputeranno anche i quarti di finale della Coppa di Ucraina.