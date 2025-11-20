Boxe – TAF sbarca a Roma con la sfida per il titolo EBU Silver (pesi gallo).

Dopo i sold out di Milano e le due importanti apparizioni a Monza, TAF – The Art of Fighting prepara il debutto nella Capitale. L’evento romano andrà in scena sabato 6 dicembre al PalaTiziano, location storica per i grandi appuntamenti sportivi, in Piazza Apollodoro 10, nel cuore dei Parioli. Una serata organizzata insieme a De Carolis Promotions, società di Giovanni De Carolis, ex campione mondiale di pugilato e oggi direttore tecnico della Nazionale italiana.

«Perché Roma? È la capitale, una città immortale con uno spirito guerriero che si tramanda da secoli, lo scenario ideale per il grande pugilato italiano» dichiara Edoardo Germani, Founder di TAF. «Comincia l’espansione nazionale di TAF, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la boxe europea. Per questa occasione siamo fieri di lavorare insieme a De Carolis, leggenda del ring, tecnico preparatissimo e organizzatore capace».

Nel main event Mauro Forte (21-1, due pareggi), già campione europeo, italiano e internazionale, affronterà l’imbattuto Salvatore Contino (10-0) con in palio il titolo EBU Silver (l’ex Unione Europea) dei pesi gallo. Forte vuole conquistare l’ennesima cintura prestigiosa della sua carriera, mentre Contino, fresco campione italiano, è pronto a sovvertire i pronostici.

Nei pesi welter, Pietro Rossetti (19-4) si misurerà con Alessio Mastronunzio (14-6) in un match che promette scintille. Rossetti è stato campione italiano ed europeo, mentre Mastronunzio ha combattuto al mitico Madison Square Garden di New York e ha conquistato una cintura internazionale.

Subito prima, ci sarà uno scontro tra titani nei pesi massimi leggeri: Morike Oulare (7-1) combatterà contro Gabriele Casella, che “debutta£ nel pugilato professionistico dopo una carriera di alto livello nella kickboxing e il recente esordio nelle MMA.

Inoltre ecco il ritorno sul ring di Valerio Mantovani (5-1), contrapposto al veterano Khalil El Harraz (17-6, un pareggio) nei pesi superwelter. Si prospetta una sfida accesa tra due pugili aggressivi e agguerriti.

A inizio serata spazio agli incontri tra Tiziano Barilotti (10-3, 3 pareggi) e Diego Cravagno (5-1) nei pesi supergallo, e tra Luca Khalil (1-0) e Patrizio Casini (0-0) nei pesi superleggeri.