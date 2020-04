BOOM DELLE CASE DI BETTING COME JERSEY SPONSOR IN PREMIER LEAGUE E LIGA

Mentre la Serie A si è trovata a dover fare i conti con le gravi perdite economiche derivate dalle mancate sponsorizzazioni delle case di betting (a causa del “Decreto Dignità”, in vigore dal 15 luglio 2019), i club di Premier League e della Liga Santander hanno esteso i loro accordi con le società di gambling, stringendo partnerships milionarie e in molti casi vitali per le compagini sportive. Inoltre, nella stagione in corso sono numerose le agenzie di scommesse divenute jersey sponsor di vari club.

La English Premier League continua senza dubbio a farla da padrone. Diciannove delle venti squadre infatti, presentano almeno un bookmaker come sponsor ad eccezione della “pecora nera” Brighton & Hove Albion, che non presenta sponsor di gambling in questo campionato. Delle diciannove squadre sponsorizzate, son ben dieci i club ad avere come main sponsor case di betting e far campeggiare sulle divise da gara i loro marchi:

– West Ham United – Betway: gli ‘Hammers’ appena esteso fino al 2025 la loro jersey–partership con la multinazionale con sede a Malta, con un accordo annuale da 11,6 milioni di sterline.

– Everton – SportPesa: i ‘Toffies’ di Carlo Ancelotti hanno fatto che la stagione in corso sarà l’ultimo con il jersey-sponsor Kenyano, che garantiva al club di Liverpool oltre 10 milioni di sterline annui.

– Wolwerhampton – ManBetX: i ‘lupi’ di Nuno Espirito Santo percepiranno 8 milioni di sterline per le prossime due stagioni dall’operatore di scommesse che fa parte della compagnia maltese Vivar Limited.

– Burnley – LoveBet: per i ‘Clarets’ l’ultimo rinnovo triennale con il sito di betting (sempre controllo dalla Vivaro Limited), frutterà 7,5 milioni di sterline.

– Crystal Palace – ManBetX: per la squadra di Roy Hodgson stesso jersey-sponsor dei Wolwes, con un’entrata di 6,5 milioni di sterline a stagione.

– Newcastle United – FUN88: i ‘Magpies’ di St. James Park presenta come jersey-sponsor per la stagione in corso la compagnia di scommesse cinese FUN88, da cui percepiscono 6,5 milioni di sterline.

– Watford – SportsBet.io: il club della famiglia Pozzo ha stretto un accordo triennale fino al 2023 con l’agenzia di scommesse australiana come jersey-sponsor, per una cifra di 6,5 milioni di sterline all’anno.

– Aston Villa – W88: per la squadra di Birmingham accordo da 6 milioni di sterline con la compagnia di betting thailandese.

– Bournemouth – M88 Mansion: i ‘cherries’ fino al termine del campionato percepiranno 5 milioni di sterline dal loro jersey-sponsor, l’operatore di gioco d’azzardo online Mansion Group e la sua consociata M88 con sede in Asia.

– Norwich – DafaBet: nel suo ritorno in Premier League il club di Carrow Road presenta come jersey-sponsor il sito di scommesse online filippino, con un accordo da 3 milioni di sterline

Anche in Spagna, diciannove delle venti squadre della Liga Santander hanno almeno un bookmaker come sponsor. L’unico club ha resistere alle avances delle compagnie di betting è stata la Real Sociedad, che nello scorso dicembre ha indetto un sondaggio tra gli abbonati del club, con un risultato finale che vedeva l’86% dei fan contrari alla sponsorizzazione di agenzie di scommesse e solo un 14% a favore.

In Liga sono sette le squadre ad avere come jersey-sponsor una società di gambling:

– Alaves – Leganés – Levante – Betway: tutte e tre le società hanno in comune lo stesso jersey-sponsor, il colosso di sports betting, poker, casino e bingo online nato nel 2006 con sede operativa a Malta. Tutte e tre le partnership valgono circa un milione di euro ciascuna.

– Sevilla (nella foto in primo piano) – MarathonBet: il club andaluso, cinque volte campione dell’Europa League ha stretto un ricco accordo biennale con la compagnia di betting online con sede a Brighton (UK). Per il club del DS Monchi, la jersey-sponsorship vale circa 5 milioni di euro a stagione.

– Valencia – Bwin: la società valenciana presenta come jersey-sponsor la grande compagnia di scommesse online con sede a Gibilterra. Accordo triennale sino al 2023 da circa 2 milioni di euro a stagione

– Osausuna – KirolBet: nonostante il malumore dei tifosi, il club navarro ha stretto un accordo fino al 2021 da circa 1,5 milioni all’anno, con il sito di betting online basco.

– Mallorca – BetPoint: per il club isolano accordo “locale” con l’agenzia di scommesse online che ha sede nelle Baleari. Jersey-sponsor da un milione di euro a stagione per i prossimi due anni.