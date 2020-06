BOMBER FOOTBALL TALK: il nuovo magazine sul calcio al via sui social

Bomber Football Talk sbarca sui social, da lunedì 15 giugno, alle ore 20.00. È un vero magazine settimanale sul calcio, di 15 minuti, frutto della collaborazione tra Chiamarsi Bomber e Massimo Callegari, in cui si parla del gioco più bello del mondo come avete sempre intimamente sognato. Il talk è dedicato a chi nutre una vera passione per il gioco e cerca un reale valore aggiunto alla tradizionale comunicazione sportiva. Onesti, leggeri, e dritti al punto. Nessuno spazio per le banalità, o per il non detto.

Gli utenti possono partecipare in prima persona al programma, commentando la puntata sui canali Instagram e Youtube di Chiamarsi Bomber, e seguendo Bomber Football Talk Live, diretta di approfondimento condotta dallo stesso Callegari sul profilo Instagram della community.

Chiamarsi Bomber, che conta quasi 4 milioni di followers su tutte le piattaforme, si affida a un giornalista e telecronista di calcio tra i più esperti e apprezzati del nostro Paese: Massimo Callegari, telecronista di Serie A e Liga su DAZN e di calcio internazionale su Mediaset, per cui ha commentato anche i Mondiali di Russia 2018 fino all’entusiasmante semifinale tra il Belgio e la Francia campione del Mondo. Per Callegari è un piccolo ritorno al passato: dopo i 10 anni di conduzione a “Serie A Live” su Mediaset Premium, ecco un format innovativo e pensato apposta per i social.