In arrivo le prime tre maglie dei campioni d’Italia (stagione 2020/2021)

(di Leonardo Calero) – Cresce l’interesse dei fan e i rumour sui probabili kit che la Juventus FC indosserà nella prossima stagione (2020/21). Se la prima maglia è quasi stata ufficializzata (il difensore Leonardo Bonucci ha già “spoilerato” qualche immagine), mancano all’appello la seconda e la terza divisa.

Per quanto riguarda la prima, c’è il ritorno alle strisce, con un ampio spazio al bianco, bande nere verticali e tre linee dorate ad altezza spalle. La seconda maglia dovrebbe presentare una colorazione blu con dettagli in oro, mentre per la terza sarebbe pronta un design innovativo. Stando alle prime immagini di Footyheadlines (sito specializzato preview sul fronte merchandising), infatti, la casacca dovrebbe essere arancione con figure e dettagli in nero.