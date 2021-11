BKT È OFFICIAL OFF-HIGHWAY TIRE SUPPLIER DELLA COPPA DEL MONDO DI RUGBY FRANCE 2023  

BKT inizia una nuova avventura sportiva diventando Official Off-Highway Tire Supplier del Rugby World Cup France 2023.

Si tratta di uno dei più prestigiosi campionati di questo sport che, nella sua prossima edizione, spegnerà dieci candeline. L’8 settembre 2023, allo Stade de France, la Coppa si aprirà con il match tra la squadra francese dei padroni di casa e la Nuova Zelanda.

Oltre lo sport, l’obiettivo del Rugby World Cup 2023 sarà quello di essere un evento inclusivo, e porre nuovi standard di responsabilità sociale e sostenibilità, diventando un modello di riferimento in termini di inclusione per gli appuntamenti sportivi futuri.

Una tematica, questa, che BKT abbraccia totalmente. Da sempre la Responsabilità Sociale è al centro delle politiche e strategie del brand: mettere al centro le persone e il loro benessere, rispettando standard di lavoro adeguati e puntare a un business più sostenibile riducendo sprechi e l’inquinamento, sono fronti prioritari per BKT.

Quella tra BKT e la Rugby World Cup è infatti molto più di una collaborazione sportiva: le due realtà condividono valori comuni, come la vicinanza alle comunità e al territorio, il rispetto per le persone e per gli avversari, l’impegno e la costanza e, non da ultimo, il lavoro di squadra.

“Siamo fieri e orgogliosi di poter affiancare il Rugby World Cup France 2023 in questa bellissima avventura – commenta Lucia Salmaso, CEO di BKT Europe – Non potevamo non supportare questo importante appuntamento sportivo, promotore di valori per noi così importanti.

In BKT amiamo lo sport, amiamo sostenerlo e condividerne la passione con tutti i tifosi, tra i quali ci sono molti dei nostri clienti. E soprattutto amiamo le sfide, non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

Così commenta Claude Atcher, CEO di France 2023: “Siamo molto orgogliosi che un’importante azienda indiana abbia deciso di partecipare alla Rugby World Cup 2023. Questo dimostra ancora una volta quanto il nostro evento sia attrattivo a livello globale. Condividiamo con BKT lo stesso ambito, modalità di espressione e ambizione: diffondere i valori dello sport nel mondo, promuovendo nel contempo l’agricoltura locale, la diversità delle nostre regioni e il know-how delle nostre comunità rurali, dove il rugby trova la sua base. Cresceremo insieme a BKT in questa Coppa del Mondo di Rugby, pura espressione del territorio!”