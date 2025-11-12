Bitcoin: Strategy aumenta le riserve con un nuovo acquisto da 487 BTC

Michael Saylor ignora la correzione del mercato e accumula ancora Bitcoin. Strategy ha appena comprato altri 487 BTC, portando la tesoreria totale a 641.692 BTC. Un atto di fiducia contro la volatilità.

In un mercato delle criptovalute turbolento, dove il sentiment degli investitori oscilla tra il dubbio e la paura, il presidente di Strategy Inc. (ex MicroStrategy), Michael Saylor, continua imperterrito la sua marcia. Mentre le azioni della sua stessa azienda (MSTR) sono in forte calo da inizio anno, Saylor ha premuto ancora una volta sull’acceleratore, annunciando un nuovo acquisto di Bitcoin.

Questa mossa, eseguita in un momento di debolezza del mercato, non è un atto impulsivo, ma l’ennesima conferma di una strategia di accumulo metodica. Per Saylor, Bitcoin non è una scommessa speculativa, ma un baluardo contro l’erosione monetaria; e anche nel cuore della tempesta, continua a comprare.

Una tattica di accumulo finanziata senza diluire gli azionisti

L’ultimo annuncio di Strategy ha fornito dettagli sull’acquisizione di 487 BTC (pari a circa 49,9 milioni di dollari), effettuata tra il 3 e il 9 novembre. L’acquisto è avvenuto a un prezzo medio elevato, 102.557 dollari per unità, ben al di sopra del costo medio complessivo della tesoreria. Questo porta il patrimonio totale dell’azienda alla cifra sbalorditiva di 641.692 BTC.

Il dato più interessante, tuttavia, è come l’azienda finanzia queste operazioni. Invece di emettere azioni ordinarie MSTR (che diluirebbero gli azionisti esistenti e che hanno subito un calo del 60% quest’anno), Strategy utilizza strumenti finanziari più sofisticati, come le sue azioni privilegiate (STRF, STRC, ecc.).

Questo approccio permette all’azienda di raccogliere capitale fresco per l’acquisto di BTC senza intaccare la struttura proprietaria principale, dimostrando un’ingegneria finanziaria mirata esclusivamente a supportare l’accumulo di Bitcoin. Nonostante la debolezza del titolo MSTR, la strategia su Bitcoin di Strategy ha generato un rendimento del 26,1% da inizio anno.

Bitcoin come politica di tesoreria, non come trading

La filosofia di Michael Saylor è chiara e non è mai cambiata: rendere Bitcoin l’asset di riserva primario per un XXI secolo inflazionistico. La sua strategia non consiste nel “comprare basso e vendere alto”; consiste nel “comprare sempre”. Il suo approccio, infatti, è metronomico: accumula silenziosamente, conferma l’acquisto con un tweet minimale (il famoso “puntino arancione”), e poi consolida i dati nei documenti normativi.

Questa regolarità, in un mercato dominato dal rumore e dalla volatilità, è il vero segnale. Dimostra che Strategy non sta facendo trading, ma sta attuando una politica di tesoreria a lungo termine. Saylor tratta Bitcoin come un asset strategico essenziale, non come una semplice linea contabile, e il fatto che continui ad acquistare a prezzi superiori ai 100.000 dollari (ben oltre il suo costo medio di 74.079 dollari) rafforza l’idea che consideri il valore attuale ancora profondamente sottostimato rispetto al suo potenziale futuro.

Un contesto macro diviso: la convinzione di Saylor contro lo scetticismo istituzionale

La strategia di Saylor si scontra con un contesto di mercato diviso. Da un lato, ci sono segnali macro positivi per Bitcoin, come il potenziale allentamento della politica monetaria da parte della Federal Reserve e i continui afflussi negli ETF. Persino noti venditori allo scoperto come Jim Chanos, che per mesi avevano criticato MSTR, hanno recentemente chiuso le loro posizioni short, un segnale di resa da parte degli “orsi”.

Dall’altro lato, alcuni analisti istituzionali stanno prendendo la direzione opposta, allontanandosi da Bitcoin ed Ethereum giudicandone insufficienti le performance recenti.

Questo posizionamento contrasta nettamente con la convinzione assoluta di Saylor. Mentre alcuni vedono la volatilità e la performance deludente come un motivo per vendere, infatti, Saylor li vede come un’opportunità per continuare ad accumulare a tassi che, nella sua visione a lungo termine, appariranno irrisori.

Bitcoin Hyper ($HYPER): la visione sull’ecosistema oltre l’asset di valore

Mentre figure di spicco come Michael Saylor continuano a consolidare l’approccio di Bitcoin (L1) come “oro digitale” attraverso massicci acquisti strategici, una crescente fetta di investitori istituzionali e “smart money” sta puntando sulla sua evoluzione infrastrutturale. La nuova frontiera è rappresentata dai Layer 2, soluzioni che mirano a potenziare la blockchain di Bitcoin risolvendone i limiti di scalabilità e costo.

In questo contesto emerge Bitcoin Hyper ($HYPER), che incarna perfettamente questa tesi d’investimento. Il progetto non si limita all’accumulo di BTC, ma è specificamente progettato per sbloccare l’utilità latente di Bitcoin, trasformandolo in una piattaforma programmabile per la finanza decentralizzata (DeFi) e le applicazioni (dApp) avanzate.

L’architettura di Bitcoin Hyper si distingue per l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia: sfrutta la Solana Virtual Machine (SVM) per un’esecuzione rapida e i ZK-Rollups (Zero-Knowledge) per un’elaborazione efficiente, operando come una catena secondaria che eredita la sicurezza di Bitcoin.

La visione del progetto attrae chi crede che il prossimo salto di valore di Bitcoin risieda nella sua capacità di diventare un substrato produttivo e scalabile. Le sue caratteristiche, come un’offerta limitata a 21 miliardi di token e robusti incentivi per lo staking (con un APY del 46%), suggeriscono un chiaro focus sulla sostenibilità e l’impegno della comunità.

Il token $HYPER, complementare alla semplice detenzione di BTC, rappresenta quindi una scommessa sull’utilità e l’espandibilità dell’infrastruttura. L’interesse del mercato per questo approccio è già notevole, come dimostrano i risultati della prevendita che ha già raccolto quasi 27 milioni di dollari. Chi partecipa ora può acquistare al prezzo attuale del token, fissato a 0,013255 dollari.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.