All newsAltri eventiIstituzione e AttualitàSerie A - Serie B

Carriere – Damien Comolli nuovo AD della Juventus FC.

11 Nov 2025 Redazione
0 0 0
La schermata dell'home page di Juventus.com che annuncia il binomio sponsorizzativo Jeep-Visit Detroit

E’ ufficiale. Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus. Nella mattinata di oggi il Consiglio d’Amministrazione della Juventus, guidato dal presidente Gianluca Ferrero, si è riunito e ha nominato l’ex presidente del Tolosa FC come nuovo AD, facendo così cadere la precedente carica di Direttore Generale“Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente”, si legge nel comunicato ufficiale del club bianconero. Comolli prende il posto di Maurizio Scanavino, (l’incarico di quest’ultimo era terminato lo scorso 7 novembre).

Previous post

Accordo raggiunto tra Atlético de Madrid (LaLiga) e il fondo Apollo Sports Capital (ASC). Sarà il principale azionista del club iberico.

Next post

This is the most recent story.

Redazione

Redazione