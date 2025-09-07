BingX sarà il Title Sponsor di Token2049 Singapore 2025 con ospite speciale la “leggenda” del Chelsea FC John Terry

BingX, una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute e azienda di intelligenza artificiale nel Web3, ha annunciato oggi la sua partecipazione in qualità di Title Sponsor a “TOKEN2049 Singapore“, il più grande evento al mondo dedicato alle criptovalute. Ad affiancare BingX, in questo evento di riferimento per il settore crypto/IA sarà la “leggenda” del Chelsea FC (di cui tra l’altro è partner), il top player inglese John Terry (nella foto in primo piano un annuncio adv), che parteciperà come ospite speciale, prendendo parte al panel principale di BingX e ai programmi focalizzati sull’IA nel Web3.

L’evento in esame si terrà dal 1° al 2 ottobre ed è considerato l’evento globale di punta per il settore crypto e blockchain, riunendo i principali fondatori, dirigenti, investitori e responsabili politici. Durante l’evento, BingX sarà protagonista con un panel sul palco principale, una sessione secondaria dedicata all’IA, e un afterparty per il clienti più importanti del settore.

Nel panel della seconda area, BingX inviterà importanti attori del settore Web3 per discutere dell’intersezione tra intelligenza artificiale e blockchain. Questo panel dedicato all’IA x Blockchain si concentrerà su come l’IA possa andare oltre l’hype per offrire un’utilità concreta nel mondo reale: migliorando la chiarezza del mercato, dando agli utenti una maggiore dignità finanziaria e colmando i divari tra strumenti di trading frammentati.

Per BingX, questa convergenza tecnologica si basa su un impegno da 300 milioni di dollari, previsto in una roadmap triennale per integrare l’intelligenza artificiale in ogni livello dell’esperienza di trading e delle operazioni aziendali.