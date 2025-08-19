All newsAltri eventiAziendeBitcoinBrandCalcioEconomia E PoliticaIstituzione e AttualitàMarketingSerie A - Serie BSponsorshipSport BusinessTecnologia
Marketing – Atalanta BC (Serie A) e Zondacrypto consolidano il loro rapporto nella stagione 2025/26.
Da questa stagione l’exchange europeo di criptovalute sarà sleeve sponsor anche sulle maglie ufficiali della prima squadra dell’Atalanta B.C. in UEFA Champions League, oltre che su quelle indossate in Serie A e Coppa Italia.
Oltre alla visibilità sulla manica delle divise da gara, il marchio zondacrypto sarà sempre presente sul training kit, rafforzando così la propria visibilità durante le sessioni di allenamento e nei momenti di preparazione tecnica. Inoltre, assumerà il ruolo di pre-match sponsor del team orobico.