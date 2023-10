BCC Romagnolo al fianco del Cesena FC (Lega Pro) per altre 2 stagioni

La principale banca del territorio si conferma Platinum Partner del club bianconero fino al 30 giugno 2025.

BCC ROMAGNOLO si conferma Platinum Partner del Cesena FC fino al 30 giugno 2025. Prosegue così per altre 2 stagioni la partnership iniziata nel 2018 e che ha visto la principale banca del territorio accompagnare la ripartenza del club bianconero. Attraverso il nuovo accordo, BCC ROMAGNOLO (www.bccromagnolo.it), oltre a confermare il proprio posizionamento tra i partner più importanti al fianco del Cavalluccio, potrà accedere alla piattaforma di comunicazione più completa messa a disposizione dal Cesena FC per la promozione dei propri prodotti e servizi in occasione di tutte le gare del campionato di Serie C 2023/24.

Il rinnovo della partnership porterà con sé anche vantaggi esclusivi per i soci della banca che, oltre ad aver beneficiato di una scontistica sugli abbonamenti all’Orogel Stadium, potranno accedere a promozioni sugli acquisti dei prodotti ufficiali bianconeri presso il Cesena Store.

Il Presidente di BCC ROMAGNOLO, Roberto Romagnoli (nella foto il primo da destra con, al fianco, i soci del Cesena FC Anthony Scotto e Michael Aiello e il vice direttore della banca, Roberto Cuppone), nel commentare il rinnovo dell’accordo, ha affermato: “E’ una collaborazione che continua con reciproca soddisfazione: usando un’immagine calcistica, possiamo dire che BCC ROMAGNOLO e Cesena FC, sono ancora in campo insieme. Come Banca del territorio sentiamo forte l’impegno a sostenere la squadra della nostra città ed una eccellenza sportiva della Romagna. Tifiamo tutti insieme per il Cesena, con l’auspicio che sia una stagione di grandi soddisfazioni”.

BCC ROMAGNOLO è la banca del territorio con sede a Cesena e ventidue filiali situate fra la Valle del Rubicone, la Riviera e la Valle del Savio. Le sue origini risalgono al 1897 e si fondano sui principi mutualistici di cooperazione, coesione e inclusione sociale. Oltre ad essere un punto di riferimento per famiglie e aziende del territorio in tema di accesso al credito, gestione dei risparmi e servizi bancari, BCC ROMAGNOLO sostiene le tante iniziative di carattere sociale, culturale e sportivo che arricchiscono il territorio a beneficio delle Comunità locali. Dal 2019 fa parte del Gruppo Bcc Iccrea, il quarto gruppo bancario italiano per dimensione degli attivi, presente sull’intero territorio nazionale con 117 BCC.