Basket: Gamar nuovo silver sponsor dell’Happy Casa Brindisi

(di Matteo Dionisi) – Happy Casa Brindisi, club che milita nella Serie A di basket, ha siglato un nuovo accordo di sponsorizzazione, con Gamar Srl, azienda attiva nel settore dell’isolamento e correzione acustica per la stagione 2020/21. L’azienda commercializza una vasta gamma di prodotti isolanti di primarie marche internazionali, effettuando rilievi fonometrici, misurazioni acustiche con relativo rilascio di certificazione. “Un’altra realtà importante, giovane e innovativa che arriva dal barese – si legge in una nota – a volte non ci rendiamo conto di quante eccellenze artigianali ci siano sul nostro territorio”.