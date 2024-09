Basket: cresce il bacino degli interessati: più di 16,7 milioni di italiani (Sponsor Value/StageUp)

Sono 16,7 milioni gli italiani interessati alla Serie A di Basket, record per il massimo campionato dall’avvio della ricerca “Sponsor Value”* realizzata da StageUp in partnership con Ipsos e considerata l’auditel degli eventi sportivi, culturali e spettacolistici italiani avvenuta 23 anni fa. Il dato è in crescita del 2% rispetto alla stagione precedente e presenta un aumento del 49.2% rispetto alla rilevazione del novembre 2019 dove toccava quota 11,2 milioni.

Gli interessati alla Serie A (coloro che seguono anche occasionalmente il campionato) sono prevalente di genere maschile (59%), residenti al Nord (43%), appartenenti alla prima età adulta (35 e i 44 anni, 24%), con status economico e reddituale medio/alto e alto, individui che hanno assunto e stanno assumendo ruoli di responsabilità nella società.

Gli appassionati (coloro che seguono regolarmente il campionato) sono 2,1 milioni e, rispetto alla popolazione italiana, vedono una più forte componente di giovani adulti, laureati e di reddito alto.

Sponsor Value, realizzata da StageUp in partnership con Ipsos, monitora, dal 2000, il seguito, l’attitudine mediatica, l’immagine, il ritorno degli sponsor e i bacini di tifo dei principali eventi sportivi italiani e internazionali come, ad esempio, le Serie A, B e C di Calcio, i massimi campionati di Basket e Volley passando per la F1 e la MotoGP. (fonte: Sponsor Value by StageUp)

Giovanni Palazzi (Presidente StageUp) ha dichiarato: “Sponsor Value conferma la Serie A di basket come uno dei campionati più seguiti e in crescita. Il risultato è frutto dell’impegno dei Club e della Lega Basket con investimenti sia nello spettacolo sul campo che nella modalità mediatica e narrativa di proporre il prodotto sportivo. Ne sono prova tre dati: l’aumento del 20% del fatturato complessivo dei 16 club partecipanti negli ultimi 3 anni; l’incremento della quota di interessati che seguono l’evento sui social passati dal 10% del 2020 al 32% della rilevazione di giugno 2024; la media di affluenza nei palasport durante regular season 2023/24 a quota 4.109 spettatori, la più alta dal 1991/92. La Serie A, anche per le caratteristiche socio/economiche elevate del seguito, rappresenta un’ottima piattaforma per investitori, broadcast e sponsor grazie alle opportunità di comunicazione verso consumatori e aziende, vista la forte presenza di imprenditori e manager tra interessati e appassionati.”

Fig.1: Bacino complessivo degli interessati alla Serie A di basket negli anni. Fonte: StageUp /Ipsos

Fig.2 Ripartizione per frequenza di fruizione. Fonte: StageUp /Ipsos

* SPONSOR VALUE è una ricerca multicliente periodica realizzata da StageUp in partnership con Ipsos (tra le società leader nel Mondo nelle ricerche di mercato, quotata alla Borsa di Parigi) che ha preso avvio nella stagione agonistica 2000/01. Monitora i principali eventi sportivi italiani e internazionali come, ad esempio, la Serie A di calcio, basket e volley passando per la F1 e la MotoGp. Analizza: (i) l’interesse e la passione degli italiani per i principali eventi sportivi; (ii) il profilo socio-demografico degli interessati, le modalità di seguito e il posizionamento valoriale di ciascun evento; (iii) l’atteggiamento degli interessati verso le sponsorizzazioni; (iv) il modello di consumo degli eventi; (v) la notorietà, l’impatto sulla brand equity e la predisposizione all’acquisto indotta verso le aziende sponsor; (vi) il ritorno dell’investimento delle sponsorizzazioni; (vii) la numerosità, il target e il preferenze di acquisto dei tifosi dei massimi campionati di calcio, basket e volley.