BARCELLONA, SPONSOR IN FUGA: DOPO BEKO LASCIA ANCHE RAKUTEN 

(di Fabio Sesti) – Tempi duri per il Barcellona dopo anni e anni di successi: non bastasse la partenza di Leo Messi (oltre che di Griezmann), secondo il quotidiano sportivo spagnolo Sport.es la società giapponese Rakuten – attuale main sponsor dei blaugrana – ha comunicato al Consiglio di Amministrazione del club del presidente Laporta la decisione di non rinnovare il contratto di sponsorizzazione che scadrà alla fine di questa stagione. Si chiuderà così a giugno 2022 una partnership che durava da luglio 2017 e che ha fruttato ai catalani qualcosa come 55 milioni di euro all’anno nelle prime 4 stagioni, cifra che era stata ridotta a 30 milioni nell’ultima stagione per effetto del Covid–19. L’interruzione del rapporto con il colosso dell’e-commerce fa seguito all’addio già annunciato dell’azienda turca Beko.

Il Barcellona sarebbe quindi già alla ricerca di nuovi sponsor per la prossima stagione, e il Consiglio di Amministrazione dovrà moltiplicare i suoi sforzi per cercare sul mercato offerte che possano far recuperare al club la competitività degli ultimi anni.

La società catalana sta lavorando anche per vendere i diritti di denominazione del Camp Nou, operazione ritenuta indispensabile per reperire i capitali necessari alla sua ristrutturazione. L’obiettivo è quello di recuperare il livello di reddito raggiunto prima della pandemia, vicino al miliardo di euro, ma la cessione di Messi potrebbe secondo Sport.es causare non pochi dubbi nelle aziende interessate a diventare sponsor ufficiali dei blaugrana.