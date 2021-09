Attività William Hill acquistata dal brand 888

(di Mattia Celio) – Il gruppo inglese di giochi online 888 ha portato a termine l’acquisizione dalla rivale americano Caesars Entertainment delle attività fuori dagli Stati Uniti della sua controllata William Hill per 2,2 miliardi di sterline (2,6 miliardi di euro). La Compagnia con sede a Gibilterra ha avuto dunque la meglio su Apollo Global Managemente Inc, dopo che CVC Capital Partners, l’azienda proprietaria di Tipico Co., aveva deciso di abbandonare l’asta. Le attività non-Usa di William Hill saranno concentrate principalmente nel Regno Unito sia in formato on line che con una rete di circa 1.400 agenzie di scommesse.

Solo lo scorso aprile William Hill è stato acquistato da Caesars Entertainment per 2,9 miliardi di sterline, essendo in trattative dallo scorso settembre. Tuttavia, l’operatore di casinò con sede in Nevada ha dichiarato di aver acquisito William Hill solo per le sue operazioni negli Stati Uniti, confermando fin dall’inizio l’idea di vendere gli asset internazionali per ripagare il debito di 2 miliardi di dollari..

Dopo aver portato a termine l’acquisizione, 888 è pronta ad utilizzare l’accordo per aumentare in maniera significativa la propria attività, aggiornare ulteriormente il proprio mix di prodotti e velocizzare la crescita dei ricavi. Inoltre, la società si aspetta collaborazioni sui costi ante imposte di 100 milioni di sterline. Secondo la Compagnia di Gibilterra, le entrate annuali del gruppo allargato e gli utili rettificati prima degli interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (Ebitda) nel 2020 sarebbero stati rispettivamente di 2,5 miliardi di dollari e 464 milioni di dollari.

Itai Pazner, amministratore delegato di 888, ha dichiarato: “Questa transazione creerà uno dei principali gruppi di scommesse e giochi online del mondo con una scala superiore, marchi eccezionali, una maggiore diversificazione e una piattaforma per una forte crescita”.

Ulrik Bengtsson, amministratore delegato di William Hill International, ha aggiunto: “Le strategie William Hill e 888 sono altamente complementari con un’attenzione assoluta al prodotto e all’esperienza del cliente. La scala è sempre più importante nel nostro settore e la combinazione delle attività fornirà un potente allineamento di marchi e tecnologia”.

Jon Mendelsohn, presidente di 888, ha ritenuto che l’acquisizione porterà un valore significativo per gli azionisti, grazie anche al lancio di un’attività combinata con tecnologia, prodotti e marchi leader nel settore delle scommesse sportive, dei giochi e del poker, supportata da talenti manageriali di alta qualità provenienti da entrambe le aziende.