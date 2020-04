Atletico Mineiro e Cruzeiro perdono lo sponsor

Iniziano a farsi sentire i primi effetti della pandemia sul calcio brasiliano. I due club del distretto di Mineras Geiras (Belo Horizonte) hanno confermato negli ultimi giorni una temporanea sospensione dell’accordo con lo sponsor “Multimarcas Consorcios”.

Fabiano Lopes (proprietario dell’impresa immobiliare sponsor delle due realtà calcistiche) ha dichiarato che la sospensione sarà di minimo due mesi, con la possibilità di prolungare il periodo a seconda della data di ritorno sul campo. La mancanza di visibilità è la causa maggiore di questa decisione. L’azienda ricopre il ruolo di sleeve sponsor per l’Atletico Mineiro e quello di back sponsor per il Cruzeiro (appena retrocesso in Serie B). Con l’assenza di eventi sportivi pare una logica conseguenza per le imprese il ritiro delle sponsorizzazioni calcistiche. C’è comunque l’intenzione di restare come sponsor appena terminata la crisi. Il contratto in esame infatti non è stato interrotto, ma solamente sospeso.