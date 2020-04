Per il Real Madrid possibile mercato di uscita da 121 mln di euro

(di Linda Zanoni) – Il club di Florentino Pérez vuole dare priorità al mercato in uscita per far fronte alla crisi Covid-19 e per fare cassa per eventuali operazioni future. Sul piatto potrebbero esserci 121 milioni di euro.

A causa della pandemia, tutte le società sportive iberiche hanno subito un’importante svalutazione. Stando ai dati riportati da Transfermarkt in data 8 aprile, il Real Madrid sarebbe andato incontro a una svalutazione del 17,73%, pari a circa 191,5 milioni di euro.

Per questo motivo, secondo il quotidiano “AS”, il presidente madridista sarebbe pronto a vendere alcuni giocatori. Per la seconda sessione estiva consecutiva, il mercato del Real Madrid darebbe la priorità alle cessioni.

La cifra che Florentino Pérez potrebbe guadagnare si aggirerebbe attorno ai 121 milioni di euro, così distribuiti: 32 milioni per Bale e per James, 16 milioni per Odriozola e per Lucas, 13 milioni per Mariano e 12 milioni per Nacho.

Ancora una volta in casa Blancos a prevalere è la politica del “prima le cessioni, poi le entrate“. A maggior ragione ora, con la crisi economica che incombe.