Aston Martin: ufficializzato Cognizant come title sponsor in Formula 1

(di Alessandro Presta) – Secondo quanto riporta il portale specializzato “SportBusiness”, l’Aston Martin ha ufficializzato Cognizant (multinazionale statunitense del settore IT) come nuovo title sponsor del team di Formula 1. L’accordo pluriennale (siglato negli scorsi giorni) ha un valore stimato tra i 20 e i 30 milioni di sterline britanniche. La scuderia prenderà il nome di “Aston Martin Cognizant Formula One Team” dalla stagione 2021.

L’Aston Martin è attualmente di proprietà di un consorzio di investitori guidato dal miliardario canadese Lawrence Stroll (padre del pilota F1), il quale detiene anche il 25% di partecipazione con la casa automobilistica britannica.

Per raggiungere l’accordo definitivo sono serviti mesi: la trattativa tra Jefferson Slack (AD del Team Aston Martin per le aree commerciali e marketing) e Gaurav Chand (chief marketing officer di Cognizant) è infatti iniziata nel settembre 2020. La partnership segna un punto di svolta per entrambe le organizzazioni. Aston Martin torna in Formula 1 dopo 60 anni di “pausa” (nell’ultimo periodo la scuderia ha effettuato un rebranding commerciale con il nome di Racing Point F1 Team). Per Cognizant si tratta invece di un’ottima occasione per aumentare la “brand awareness” anche al di fuori degli Stati Uniti.

Oltre al ruolo chiave di sponsor principale, Cognizant sarà anche partner per la trasformazione digitale di Aston Martin. L’obiettivo è quello di implementare l’infrastruttura IT con le migliori soluzioni software di cui dispongono. I loro servizi, infatti, sono perfettamente in linea con le necessità digitali del momento. Uno dei primi interventi programmati è il miglioramento dell’app e del sito web, in modo da offrire maggiore coinvolgimento bidirezionale con i fan.

La notizia della partnership coincide con le modifiche ai canali social media del team su Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok e LinkedIn. La nuova livrea dell’auto sarà svelata a febbraio nella sede di Aston Martin a Gaydon (Regno Unito). In quell’occasione verrà presentata anche la nuova formazione di piloti, composta dall’ex ferrarista Sebastian Vettel e Lance Stroll.