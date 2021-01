Elezioni Lega B: ecco come potrebbe finire domani in Lega B. Balata atteso per la riconferma

(di Alberto Morici) – Il “toto-elezioni” della Lega B, che, domani, alle ore 16:30, eleggerà il presidente e tutti gli organi collegiali, è in dirittura d’arrivo. Secondo quanto risulta all’agenzia Sporteconomy, Mauro Balata (nella foto in primo piano), n.1 uscente, sarebbe in netto vantaggio (16-4), a poche ore dal voto, nei confronti del tributarista e presidente del collegio sindacale della LNPB Ezio Maria Simonelli (candidato anch’egli al ruolo di presidente di Lega).

Balata infatti avrebbe compattato il consenso dell’80% degli associati della cadetteria. Difficile pertanto immaginare verdetti diversi da questa ipotesi (confermata da diversi dirigenti in seno ai club). Tutto ormai sarebbe “cristallizzato” sulla figura del presidente uscente.

Nel frattempo la Corte d’Appello federale ha respinto il reclamo, presentato nella serata di ieri, dall’U.S. Salernitana. La società campana aveva chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della delibera assembleare della LNPB del 23 dicembre 2020. La Corte, nello specifico, non ha accolto il reclamo e domani si voterà con i 20 presidenti collegati in videoconferenza, come inizialmente previsto dalla Lega di Mauro Balata.