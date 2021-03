Arsenal FC: perdite per 23,3 milioni di euro in casa dei Gunners

(di Amedeo Neri) – Arsenal (Premier League inglese) come riporta Sportbusiness.com ha visto aumentare le sue perdite di oltre 20 milioni di sterline (23,3 milioni di euro) a causa della pandemia. L’(Premier League inglese) come riportaha visto aumentare le sue perdite di oltre 20 milioni di sterline (23,3 milioni di euro) a causa della pandemia.

Il club localizzato nell’area nord di Londra ha pubblicato i suoi conti consolidati per l’anno conclusosi il 31 maggio 2020, con la perdita annuale che ammonta a 47,8 milioni di euro, un aumento rispetto alla perdita di 27,1 milioni di sterline del 2019.



I Gunners hanno visto le loro entrate complessive calare da 395,559 milioni a 344,527 milioni di sterline. Con le partite giocate a porte chiuse nelle ultime fasi della stagione 2019-20, le entrate della giornata sono scese da 96,244 milioni di sterline a 78,743 milioni di sterline. I ricavi delle trasmissioni hanno subito un calo sostanziale – da 183,025 milioni di sterline a 118,948 milioni di sterline – che, secondo il club, è stata una conseguenza dell’uscita dalla UEFA Europa League ai sedicesimi di finale, contro la corsa della stagione precedente alla finale.

Tuttavia, i ricavi commerciali sono passati da 110,875 milioni di sterline a 142,277 milioni di sterline, poiché l’Arsenal ha beneficiato del rinnovo del suo contratto con lo sponsor principale Emirates e dell’inizio di un nuovo contratto con Adidas come sponsor tecnico.