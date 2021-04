ANNUNCIATE DATE E CITTA’ DELLA FIFA WOMEN’S WORLD CUP 2023

(di Lorenzo Di Nubila) – La FIFA, organo di governo globale del calcio, ha annunciato le città e gli stadi ospitanti per la Coppa del Mondo femminile 2023 in Australia e in Nuova Zelanda. – La, organo di governo globale del calcio, ha annunciato le città e gli stadi ospitanti per la Coppa del Mondo femminile 2023 in Australia e in Nuova Zelanda.

Nove città e dieci stadi nei due paesi ospiteranno le partite. Si tratta della prima edizione della Coppa del Mondo femminile FIFA ad essere ospitata da Australia e Nuova Zelanda e vi parteciperanno 32 squadre.

La partita d’inaugurazione si giocherà all’Eden Park di Auckland, mentre la finale si disputerà allo Stadium Australia di Sydney. Le altre sedi dono l’Hindmarsh Stadium di Adelaide, il Brisbane Stadium, il Dunedin Stadium, il Waikato Stadium di Hamilton, il Pert Rectangular Stadium, il Sydney Football Stadium e il Wellington Stadium.

Sia l’Australia che la Nuova Zelanda ospiteranno una semifinale ciascuna, con il programma completo delle partite per la Coppa del Mondo femminile che verrà annunciato entro la fine dell’anno.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, in riferimento a ciò, ha dichiarato: “La nomina delle nove città ospitanti rappresenta una pietra miliare per la prossima “Fifa Women’s World Cup 2023″, così come per le giocatrici e gli appassionati di calcio in Australia, Nuova Zelanda e in tutto il mondo. Basandosi sull’incredibile successo di Francia 2019, la Fifa Women’s World Cup 2023 non solo metterà in mostra le migliori giocatrici del mondo, ma forniranno anche una potente piattaforma per unire e ispirare le persone e creare un’eredità duratura per il calcio femminile in tutto il mondo“.

Il Consiglio della Fifa ha anche approvato lo stanziamento di 1,5 miliardi di dollari quale aiuto alle federazioni nazionali ed alle confederazioni continentali per affrontare le conseguenze del Coronavirus. Sempre a causa del Covid-19, la Fifa ha deciso di adattare il calendario internazionale, senza fissare alcune date per il Mondiale dei club. La Fifa offre fondi a fondo perduto e propone prestiti a tasso d’interesse zero per una somma di quasi 800 milioni. Per un totale, quindi, di 1,5 miliardi di dollari. Per questa terza fase, 327 milioni saranno versati a fondo perduto. Ogni federazione riceverà 1,5 milioni, di cui 500.000 dollari destinati al calcio femminile, mentre ogni confederazione continentale riceverà due milioni.