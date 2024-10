Alberto Miglietta eletto nuovo Presidente FIPE

L’Assemblea elettiva della Federpesistica si è espressa oggi a Roma con il 99,68% delle preferenze.

Alberto Miglietta (nella foto in primo piano) è stato eletto Presidente della Federazione Italiana Pesistica per il quadriennio 2025-2028. Lo ha stabilito l’Assemblea elettiva che si è riunita questa mattina all’Hotel Hilton di Roma Fiumicino eleggendolo con il 99,68% dei voti. Alberto Miglietta, nato a Milano nel 1960, già Presidente di una FSN Olimpica dal 2004 al 2017, Dirigente Sportivo Internazionale, Amministratore Delegato di CONI Servizi raccoglie l’eredità di Antonio Urso, Presidente della FIPE dal 2005 al 2024. Si tratta dunque di un cambio epocale per la FIPE che rinnova il suo vertice dopo 20 anni.

Alberto Miglietta apre il suo mandato con un primato: è il primo a ricoprire il ruolo di Presidente per due Federazioni Sportive Olimpiche Nazionali. Il nuovo Consiglio Federale della FIPE è composto da: Giuseppe Minissale (Vicepresidente Vicario), Maria Rosa Flaiban (Vicepresidente), Ilaria Beltrami, Massimo Grassi, Nicola Testa, Claudio Toninel, Clementina Veneziano, Pasquale Primavera, Irene Toma e Maurizio Sardo. Avvicendamento anche nel Collegio dei Revisori dei conti: il nuovo presidente è il dott. Aldo Mainini. Francesco Bonincontro è stato confermato Segretario Generale.

“C’è grande soddisfazione – dice Miglietta appena eletto – per aver accettato questa richiesta del movimento della pesistica italiana di rappresentarla quale Presidente. Sono arrivato a questo appuntamento dopo aver cercato di conoscere il territorio frequentandolo a lungo in questi mesi. L’obiettivo era quello di capire quali fossero le necessità della Federazione per fare un ulteriore salto in avanti. È proprio con il territorio che ho deciso di condividere la mia fiducia ed il mio progetto. Il mio programma mira a far crescere la FIPE non solo nei risultati tecnici, ma anche dal punto di vista della formazione, dell’alta formazione tecnica e della promozione e sviluppo. Si tratta di un vero cambiamento e quello che vogliamo realizzare è un esempio importante che porteremo al sistema sportivo italiano che io conosco molto bene. Assieme alla mia squadra abbiamo condiviso le prime azioni dando continuità alle Direzioni Tecniche Olimpiche e Paralimpiche confermando gli incarichi di Sebastiano Corbu e Sandro Boraschi. Nel mio programma ho definito il nostro ‘lo sport della forza’ ed è proprio per questo che noi dobbiamo diventare il punto di riferimento in questo ambito. Sarà una grande avventura.”