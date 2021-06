AL VIA SU SKY LA COPA AMERICA 2021

Dall’Europa al Sud America: oltre alle 51 partite di UEFA EURO 2020, su Sky e in streaming su NOW dal 13 giugno al 10 luglio arriva anche la Copa America 2021, con tutti i 28 match della più prestigiosa competizione calcistica organizzata dalla Conmebol. La 47^edizione della manifestazione continentale si disputerà in Brasile e vedrà protagoniste le 10 più importanti rappresentative nazionali del Sud America, suddivise in due gironi da cinque squadre: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.

Si parte con la fase a gironi il 13 giugno su Sky (canale 202): alle 23 in programma Brasile-Venezuela, mentre nella notte tra il 13 e il 14 giugno, alle 2, sarà la volta di Colombia-Ecuador.