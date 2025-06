Al via la 5a edizione dello Sportcity Day. Iniziative in oltre 160 città italiane il prossimo 21 settembre.

Dopo lo ‘Sportcity Meeting’ di Spello ed Assisi, dove si sono dati appuntamento politici, amministratori, operatori sportivi, dirigenti di federazioni ed enti, per confrontarsi sul processo, ormai irreversibile, della sportivizzazione delle città, e dello ‘Sportcity Edu’, andato in scena a Lucca e Pietrasanta, dove sono stati sviluppati i temi legati all’educazione allo sport, che già si guarda al prossimo futuro, all’appuntamento più atteso, è già tempodi un nuovo appuntamento.

Il prossimo 21 settembre, infatti, l’Italia intera si trasformerà, grazie alla Fondazione Sportcity, in un’immensa palestra a cielo aperto, da nord a sud. A tutti sarà offerta la possibilità di fare sport nelle strade, nelle piazze e nei parchi, dall’alba al tramonto. Lo Sportcity Day, giunto alla 5a edizione, è ormai un appuntamento atteso e voluto, destinato quest’anno a superare gli straordinari numeri della passata edizione che parlano di 164 città coinvolte e della partecipazione attiva di oltre 600.000 persone.



“Le adesioni che stanno arrivando -sottolinea con soddisfazione Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sportcity– sono numerose ed entusiastiche. A più di tre mesi dallo Sportcity Day sono già oltre 100 i territori che hanno aderito al nostro invito ed altri si aggiungeranno in questi mesi. Il processo di sportivizzazione che abbiamo messo in moto ha convinto tutti, dalle istituzioni al mondo dell’associazionismo e ovviamente ai cittadini, sempre più numerosi nella partecipazione. La Repubblica del Movimento, dunque, è un’idea che si sta trasformando in realtà: progressivamente, infatti, sta cambiando la concezione dello sport nel nostro Paese. Porteremo avanti il nostro progetto in quanto convinti dai fatti che in molti ci seguiranno. Insieme sconfiggeremo la sedentarietà e la dipendenza dal cattivo utilizzo dei device, insieme ripoteremo al centro i valori dello sport”.

Il prossimo 15 luglio lo Sportcity Day avrà un riconoscimento istituzionale davvero significativo in occasione della presentazione ufficiale a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, della quinta edizione.



“ Sarà un momento davvero gratificante per la Fondazione. In molti, istituzioni comprese, hanno recepito le nostre idee e stanno sostenendo il nostro visionario progetto, accompagnandoci in questo meraviglioso viaggio sportivo lunga tutta la penisola. La nostra rivoluzione dolce è appena iniziata, Credo che il 21 settembre segnerà un’altra storica data per la crescita e l’affermazione di un’idea che è nostra volontà condividere con tutti perché lo sport sia davvero patrimonio universale “.